Quando ci ritroviamo fra le mani un contenitore vuoto di un rossetto, un burro cacao o un lucidalabbra, il nostro primo istinto è di buttarlo via senza pensarci. La maggior parte sono riciclabili nel contenitore della plastica e sembrano degli oggetti troppo insignificanti per conservarli. Ma in realtà, i contenitori vuoti di rossetti e burro cacao possono tornare molto utili per altri scopi. Hanno infatti alcune caratteristiche specifiche che li rendono degli oggetti molto preziosi per risolvere alcune scocciature quotidiane. Vediamo quali.

Sono robusti e compatti

I contenitori di rossetti e burro cacao hanno una caratteristica importante: sono piuttosto robusti per essere oggetti usa e getta. Inoltre, sono estremamente compatti ed efficienti. Possiamo utilizzare queste loro caratteristiche per riutilizzarli in maniera intelligente.

Ovviamente dovremo prima premurarci di eliminare i residui di prodotto dall’interno.

Per farlo, mettiamo a bagno il contenitore chiuso in acqua calda, in modo che il prodotto si ammorbidisca. Poi usiamo uno stuzzicadenti, uno scovolino o una piccola spatola per raschiare via qualunque residuo di prodotto. Infine, disinfettiamo il contenitore con dell’alcol e risciacquiamo abbondantemente. Adesso siamo pronti per riutilizzare il contenitore vuoto.

Non buttiamo i contenitori vuoti di rossetto e burro cacao, sono utilissimi per risolvere questo problema che ci fa sempre impazzire

Ma a cosa può servire un contenitore vuoto di rossetto o burro cacao? Ebbene, lo possiamo usare per risolvere un grattacapo che sicuramente molti avranno incontrato: tenere al sicuro gli oggetti preziosi durante un viaggio o quando siamo fuori casa. Il contenitore del rossetto o del burro cacao, infatti, è perfetto per questo scopo. Si tratta di un oggetto robusto, compatto, ma anche discreto. Nessun malintenzionato sospetterà che al suo interno si possa nascondere qualcosa di prezioso. Ma vediamo nel dettaglio come utilizzare questi contenitori.

Perfetti per tenere le banconote

Non buttiamo via i contenitori vuoti dei prodotti per le labbra. Sono della forma perfetta per conservare al loro interno delle banconote. Durante un viaggio o un’uscita, non dovremmo più preoccuparci di tenere nascoste le nostre banconote. Basterà utilizzare il tubetto del burro cacao. Nessuno sospetterà.

Proteggere i gioielli o le forcine

Altro problema per chi viaggia: dove mettere le collane o i braccialetti per evitare che si aggroviglino o si rovinino? Portarsi dietro un cofanetto non è per niente pratico. Fortunatamente, un vecchio contenitore del burro cacao è ideale per questo scopo. Usiamolo anche per tenere in ordine le forcine per capelli, ed evitare che si spargano nella nostra borsa. A proposito di oggetti per cui trovare usi alternativi, anche le vecchie cover dei telefoni possono ritornare utili in altri ambiti.