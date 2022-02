Non butteremo più scatole delle scarpe e bottiglie dei detersivi dopo aver scoperto questi geniali riusi risparmiando sugli acquisti

Come facciamo a dire di no ai nostri bambini, quando ci guardano con quegli occhi dolci e malinconici se vogliono un giocattolo?

Il nostro punto debole sono proprio i nostri figli. Cerchiamo di renderli sempre contenti, comprando tutto quello che ci chiedono. Purtroppo, a volte, le loro richieste sono assurde. Non tanto per il giocattolo in sé, ma per il costo di quel prodotto.

I prezzi dei giocattoli, infatti, nell’ultimo periodo sono aumentati in maniera notevole. E visto i rincari sulla vita quotidiana, come quelli di luce e gas, per esempio, non possiamo permetterci di spendere soldi in più. Decidiamo di risparmiare ormai su tutto, ma cosa facciamo se i nostri bambini iniziano ad urlare e a piangere?

Alla fine, vincono sempre loro perché non riusciamo a resistere. In ogni caso, uno dei regali che tutte le femminucce ci chiedono è la casa delle bambole. Casa che avevamo anche noi da piccole. Quanti ricordi bellissimi ci riaffiorano? Noi, nella nostra cameretta, immerse nel nostro Mondo.

Certamente, vorremmo che le nostre principesse vivessero le stesse emozioni. Ma abbiamo visto quanto costano? Come dicevamo prima, anche i prezzi dei giocattoli sono aumentati.

Ma niente paura, perché ci viene in soccorso il mondo del “fai da te”. Infatti, non butteremo più scatole delle scarpe e bottiglie di plastica perché ci tornano utili per costruire la casa della bambole per le nostre figlie. Vediamo come fare e cosa ci occorre.

La casa delle bambole con il riciclo creativo

È molto semplice costruire una casa delle bambole. Basta riciclare le scatole delle scarpe e maggiore è il numero, più grande sarà la casa. Poi ci occorre la colla a caldo, carta regalo del colore preferito di nostra figlia e qualche decorazione. Per vedere come si costruisce, suggeriamo di guardare qualche tutorial su Youtube.

Invece, la cosa più interessante e che fa la differenza nella casa delle bambole sono gli “accessori”. A volte, questi si vendono a parte, avendo poi un altro costo. Con il riciclo creativo, possiamo perfettamente ricreare tutto ciò che ci sarebbe all’interno di una vera casa.

Non butteremo più scatole delle scarpe e bottiglie dei detersivi dopo aver scoperto questi geniali riusi risparmiando sugli acquisti

Premettendo che per bambole ci riferiamo a quelle piccole o alle barbie, la base della bottiglia dei detersivi ci può servire come vasca da bagno. Mentre la base di una bottiglia di plastica, come quella dell’acqua, può servirci per creare lo schienale di una sedia moderna.

Invece, il coperchio della scatola delle scarpe può essere usato come piscina. Ovviamente, andranno dipinti i bordi di bianco mentre al centro dobbiamo dipingere di blu. Possiamo usare anche dei fogli colorati da attaccare con la colla stick.

Se si preferisce, è possibile creare una piscina, con dell’acqua vera, usando una vaschetta di plastica, ma se vogliamo creare una piscina interrata, allora, il coperchio della scatola sarà perfetto.

Sia la scatola delle scarpe che le bottiglie possono essere utili anche per creare tutti gli arredamenti di casa, dagli armadi alla parete attrezzata. Anche la testina di un vecchio spazzolino può essere riciclata. Mettiamo la colla a caldo al centro e attacchiamo un bastoncino di legno. Ecco creata, così, una scopa.

Come si nota, bastano solo fantasia e passione. Ogni tanto tornare bambini fa bene e divertirsi con i propri figli non ha prezzo.

Approfondimento

La nonna aveva ragione perché oltre che per le piante, le buste di latte possono essere riusate in questi modi geniali