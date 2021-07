Si sente spesso parlare di riciclo creativo, ma davvero in pochi si rendono conto della vera utilità e versatilità di questa pratica. Sono infatti davvero infiniti, vari e molteplici materiali che possono essere utilizzati per andare a creare altrettanti nuovi e utilissimi oggetti. Il tutto senza spendere un soldo e aiutando anche a diminuire gli sprechi. Vediamo allora assieme perché non butteremo più questi oggetti comuni perché possiamo trasformarli in bellissimi sottobicchieri.

Le lattine in alluminio

Forse il primo tra gli oggetti più comuni che, una volta finito il loro utilizzo, vengono buttati nella spazzatura troviamo le lattine in alluminio. Tra i possibili riutilizzi di queste lattine troviamo la creazione di fantastici sottobicchieri. Riciclare questo oggetto è, infatti, semplicissimo: basterà tagliare la parte superiore della lattina in tante striscioline e ripiegarle fino a formare un intreccio a forma di stella o fiore. Fatto questo, il nostro fantastico sottobicchiere sarà allora pronto all’utilizzo.

Le bacchette cinesi

Allo stesso modo potremo anche utilizzare le bacchette cinesi avanzate dall’ordine take-away. Per creare dei simpatici sottobicchieri dovremmo allora tagliare le bacchette a metà e disporle una a fianco all’altra. Una volta creata la forma desiderata potremmo allora unirle utilizzando dello spago, del fil di ferro oppure della semplicissima colla. Ovviamente consigliamo solo i primi due nel caso li si voglia utilizzare per supportare bevande calde, la colla invece potrebbe sciogliersi.

Non butteremo più questi oggetti comuni perché possiamo trasformarli in bellissimi sottobicchieri: i tappi di sughero

Per finire potremmo anche utilizzare i tappi di sughero in un modo creativo per riciclarli come sottobicchieri. Il procedimento sarà davvero molto semplice, dovremo soltanto tagliare i tappi per ottenere dei dischetti in sughero tutti dello stesso spessore. Una volta che ne avremo ottenuti abbastanza potremo allora iniziare a unirli assieme con ago e filo, per comporre i nostri nuovissimi sottobicchieri. In questo modo non avremo speso nulla e, anzi, avremo risparmiato su un oggetto ormai destinato alla spazzatura.

Approfondimento

