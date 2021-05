Abbiamo la casa invasa da vecchi magazine e riviste? Non troviamo più spazio nei cassetti perché sono pieni di vecchi rotocalchi? Se amiamo il fai da te, stiamo lontani dal cassonetto della carta. Possiamo riutilizzarli per arredare le nostre stanze e per creare dei coloratissimi soprammobili. E non butteremo più le vecchie riviste che abbiamo in casa dopo aver scoperto queste 5 facili e straordinarie idee di riciclo creativo.

Rimettiamo in forma gli stivali e creiamo dei fantastici ciondoli

Il primo trucchetto per riciclare le riviste è quello di trasformale in sagome per gli stivali. Buttiamo via le sagome in plastica e mettiamo nelle scarpe dei fogli della rivista arrotolati. Meglio se spessi e resistenti. In pochi minuti la carta si adatterà alla forma della calzatura ed eviterà la creazione di pieghe e increspature.

Se vogliamo abbinare il ciondolo giusto ai nostri stivali possiamo usare ancora una volta le riviste. Tagliamo a strisce sottili i fogli del magazine e mettiamoli uno sopra l’altro per creare una spirale o una sfera. Incolliamoli con della semplice colla e foriamo per attaccare il ciondolo. Con questo procedimento possiamo realizzare anche degli originalissimi orecchini.

Con la carta delle riviste possiamo anche abbellire scatole e pareti. Come? Trasformiamole in cannucce e incolliamole fra loro. Sono molto resistenti e potremo usarle per rivestire vasi, quadretti e porta oggetti.

Molto semplice anche creare dei colorati sotto pentola. Ci basterà tagliare le pagine a strisce uguali fra loro e intrecciarle come se fossero vimini. Scegliamo la forma del sotto pentola e il gioco è fatto.

Se abbiamo un buon numero di riviste possiamo anche costruire un coloratissimo tavolino. Prendiamo diversi rotocalchi della solita altezza, mettiamoli in verticale e pieghiamoli a “s”. Uniamoli con una cordino resistente che impedisca l’apertura e appoggiamo sopra un’altra rivista come ripiano. Adesso possiamo appoggiarci sopra dei piccoli oggetti o dei vasi di fiori.