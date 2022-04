Lo spreco alimentare è un insulto alla povertà e un grave danno all’ambiente. Da una parte, gettare via ciò che molte altre famiglie non riescono nemmeno a comprarsi è contro ogni morale. D’altra parte, poi, ciò che consumiamo ha avuto bisogno di energia per la sua produzione e avrà bisogno di energia per il suo smaltimento. Se non lo consumiamo, sprechiamo soltanto energia e non godremo a pieno di ciò che compriamo.

Come capita a Natale per i panettoni, a Pasqua riceviamo per i nostri piccoli tante uova di cioccolato. Le consumiamo quasi tutte ma capita sempre di trovarcene alcune in casa anche dopo Pasquetta. Le riponiamo da qualche parte fino a poi perderle o lasciarle andare a male. Peggio ancora, le buttiamo direttamente via. Grave errore, dato che possiamo creare almeno una ricetta davvero raffinata.

Infatti, non butteremo più le uova di Pasqua rimaste a casa sapendo che possiamo preparare questo dolce eccezionale con i loro resti.

Ingredienti

400 millilitri di latte;

100 grammi di zucchero;

30 grammi di amido di mais;

30 grammi di cacao amaro;

ciò che resta delle uova di Pasqua.

Non butteremo più le uova di Pasqua rimaste a casa sapendo che le possiamo trasformare in questa perla da grande chef

In primo luogo chiariamo che questi ingredienti vanno bene per le uova di cioccolato fondente. Se abbiamo uova di cioccolato al latte allora dovremo togliere lo zucchero dagli ingredienti.

Chiarito ciò, accendiamo il fuoco e facciamo scaldare la dose indicata di latte in un piccolo pentolino. Nel frattempo, prendiamo un altro pentolino e andiamo a mescolare lo zucchero, il cacao e l’amido di mais all’interno.

Mescoliamo tutti questi ingredienti con una frusta, fino a quando il latte dell’altro pentolino comincia a bollire. In quel momento, lo versiamo a poco a poco nel composto e amalgamiamo con una frusta il tutto. Dobbiamo aspettare almeno cinque minuti per vedere questa crema addensarsi, poi spegniamo il fuoco.

A questo punto rompiamo ciò che ci resta delle uova di Pasqua e poco alla volta uniamo i pezzi a questa crema. Mescoliamo fino a quando tutto si scioglie e poi facciamo riposare. Abbiamo appena creato o una buonissima crema per i dolci oppure una salsa che possiamo anche consumare direttamente.

