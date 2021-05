Grazie a diverse soluzioni fai-da-te possiamo recuperare un sacco di oggetti che altrimenti butteremmo nell’immondizia. È il caso anche delle vecchie tazzine da caffè e le tazze da tè. In precedenza abbiamo già imparato a rendere le tazze dei bellissimi vasi.

In questo articolo scopriremo però un altro possibile utilizzo per questi oggetti. Se le tazze sono quindi scheggiate o rovinate possono acquistare nuova vita! Non butteremo più le tazze da tè e da caffè perché possono diventare regali perfetti e bellissime decorazioni per la casa.

Regali e arredamento

Le tazze da caffè e le tazze da tè piccole non possono diventare dei vasi a causa delle loro dimensioni. Possiamo però renderle dei preziosi oggetti perfetti per un regalo o per abbellire casa nostra. Queste tazze e tazzine possono infatti trasformarsi in bellissime candele.

Questa moda è così di successo che online sono perfino in vendita sofisticate tazze da tè che contengono candele! Per fortuna però non c’è bisogno di acquistarne di nuove. Possiamo infatti ridare vita ai nostri oggetti a costo bassissimo. Ecco come rendere queste tazze delle bellissime candele.

Trasformare tazze e tazzine

Non butteremo più le tazze da tè e da caffè perché possono diventare regali perfetti e bellissime decorazioni per la casa in pochi passi. Possiamo infatti iniziare sperimentando e poi passare alla creazione di candele più complesse. I principianti possono infatti utilizzare la cera di vecchie candele sciolta in un pentolino a bagnomaria. Per una candela veramente a costo zero possiamo utilizzare dello spago al posto degli stoppini.

Se il risultato ci piace possiamo scoprire una vera passione per le candele! In commercio esistono diversi tipi di cera apposta per le candele anche a base di soia. Possiamo anche acquistare degli stoppini. Ora non resta che scatenare la fantasia! Possiamo impreziosire le candele con degli oli essenziali, glitter o petali di fiori. Queste tazze tra oggetti da buttare diventeranno regali e pezzi d’arredamento unici!