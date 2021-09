A volte nella gestione della casa un po’ di creatività fa bene. L’utilità della creatività è infatti duplice. Da un lato ci fa risparmiare soldi, riciclando oggetti di casa in maniera originale. In questo modo ci permette di spendere di meno nell’acquisto di nuovi oggetti. Dall’altro lato, invece, ci aiuta a dare un tocco unico a casa nostra, rendendola più originale e briosa.

Insomma, è bene informarsi per capire come possiamo riutilizzare gli oggetti di casa e trasformarli in qualcosa di nuovo. Oggi, a questo proposito, impareremo qualche prezioso trucchetto. Infatti, non butteremo più le pentole usate dopo aver imparato queste utilissime maniere di riciclarle. Vediamo quali sono.

Le idee più originali

A volte smaltire le pentole può essere problematico. Possono essere, infatti, di molti materiali diversi e quindi non è facile capire dove buttarle. Per cui, il riciclo creativo ha anche un altro vantaggio: ci permette di non pensare al loro smaltimento. Ovviamente, quindi, è anche una scelta ecologica, perché, in questo modo, eviteremo di buttare degli oggetti che possono ancora avere tanti utilizzi. Capiamo, dunque, quali sono i migliori metodi di riutilizzo le pentole.

Iniziamo con quello che è forse il più ovvio: fare un bel vaso. Infatti, è chiaro che la forma di alcune pentole profonde sia perfetta per ospitare del terriccio e una piantina. Stiamo attenti, però, a dove la mettiamo, soprattutto se è di metallo. Infatti, se la riponiamo al sole, potremmo renderla incandescente e quindi toccarla può diventare pericoloso.

Passando a utilizzi a cui pochi pensano, ne citiamo uno molto particolare: riutilizzare pentole per fondere candele. La fusione delle candele è, infatti, un’operazione che rischia di rovinare le pentole e quindi è importante usarne di vecchie. Perciò, prima di buttare un pentolino, ad esempio, mettiamolo da parte e prepariamoci a usarlo per questi lavori particolari.

Per quanto riguarda le padelle, invece, possiamo trasformarle in cornici per specchi da appendere in giro per casa. Togliamo il manico e teniamo solo la testa, e incolliamoci dentro uno specchio rotondo. Avremo così una cornice davvero unica.

Per i manici c’è poi un utilizzo curioso e che richiede un po’ di manualità: si possono trasformare in piccoli porta asciugamani. Prendiamo un manico di una pentola, di quelli fatti a “U”, ed un blocchetto di legno. Incolliamo il manico al blocchetto e attacchiamo quest’ultimo al muro. Il manico si è così trasformato in un simpatico porta asciugamani da cucina.