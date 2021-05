La regola numero uno in cucina è che non si butta niente. Eppure è capitato a tutti di gettare nei rifiuti il fondo che rimane nelle confezioni di biscotti una volta vuote. Ebbene, da oggi non sarà più così. Infatti non butteremo più le briciole di biscotti e dei cereali dopo aver scoperto questi 3 stupefacenti modi per utilizzarle. Mettendo in pratica questi semplici trucchetti rimarremo stupiti dei risultati ottenuti a costo zero.

Base per dolci

Abbiamo bisogno di un vasetto in cui raccogliere via via le briciole avanzate. Meglio adoperarne uno di vetro che si chiude bene. Si può utilizzare un vasetto di riciclo del tonno o dei legumi. Una volta raccolte riporre il vasetto in frigorifero. Possiamo unire gli avanzi di biscotti e cereali dai gusti diversi. Anzi maggiore sarà la varietà e migliore il risultato finale. Ecco che le nostre briciole potranno trasformarsi in poche e semplici mosse in ottime torte. Dunque possiamo trasformarle in una base per degli ottimi cheesecake. Oppure con l’aggiunta di pochi ingredienti freschi nel dolce più amato da grandi e piccini: il salamino di cioccolata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per dare uno sprint di gusto alla colazione o alla merenda

Per dare uno sprint di gusto alla colazione o ad una merenda spezza fame, si può aggiungere un cucchiaino di briciole allo yogurt, arricchendo così il gusto e la corposità. Oppure ai soliti cereali che mangiamo quotidianamente. In alternativa si possono frullare ed utilizzarle per guarnire gelati, semifreddi o spolverizzate su della panna fresca.

Con la frutta per lasciare tutti a bocca aperta

Infine un trucco geniale che trasforma la frutta in una golosa delizia che lascerà tutti a bocca aperta. Dunque tagliamo il frutto che preferiamo a grossi pezzi. Quindi immergiamone uno alla volta in una crema al cioccolato. Poi rotoliamoli in una ciotola piena di briciole di biscotti. In un battibaleno ecco pronto un dessert alternativo da leccarsi i baffi. Per quelli che tengono di più alla linea la crema al cioccolato si può sostituire con dello yogurt o della marmellata utilizzando il medesimo procedimento.

Dunque ecco perché non non butteremo più le briciole di biscotti e dei cereali dopo aver scoperto questi 3 stupefacenti modi per utilizzarle.

Approfondimento

Mangiare i cereali a colazione è sempre la scelta giusta?