Una di quelle cose immancabili all’interno della dispensa della casa di ognuno è il pacco di biscotti. Per molti, adulti o bambini, sono irrinunciabili la mattina per fare colazione, ma sono utilizzati anche come dessert o come accompagnamento per una tisana prima di coricarsi. Ne esistono di tutti i gusti e per tutte le esigenze così da essere considerato oggettivamente un prodotto onnipresente.

C’è una cosa che però accomuna quasi la totalità dei consumatori di biscotti: gettiamo la busta anche se rimangono dei piccoli rimasugli. Non butteremo più le briciole dei biscotti che rimangono nelle confezioni se possiamo usarle per queste furbe e deliziose ricette.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Il primo consiglio per cominciare questa ennesima lotta al “no spreco” è quella di procurarci un capiente contenitore di vetro. All’interno andremo a versare tutta la polvere di biscotti che rimane, volta per volta, sul fondo dei pacchi. Così facendo, all’occorrenza, avremo sempre questo ingrediente disponibile.

Prima delle ricette

Quando avremo il nostro barattolo di briciole non esiteremo a usarlo in maniera davvero semplice e immediato. Nel prossimo paragrafo vedremo delle vere e proprie preparazioni, invece ora quello che suggeriamo è per un uso giornaliero. Le briciole possono essere messe nel muesli la mattina, per insaporire lo yogurt a colazione oppure l’estate per dare quella parte croccante al gelato.

Non butteremo più le briciole dei biscotti che rimangono nelle confezioni se possiamo usarle per queste furbe e deliziose ricette

Tartufi cocco e cioccolato senza cottura

Per preparare circa 30 di queste squisite palline ci occorre:

300 gr di ricotta;

100 gr cocco in polvere;

80 gr di briciole di biscotti;

120 gr di zucchero;

40 gr cacao amaro in polvere;

30 gr di latte.

In un contenitore lavorare la ricotta con una forchetta fino a farla diventare cremosa. Aggiungiamo zucchero, briciole di biscotti, cacao e parte del cocco (il restante servirà per guarnire alla fine). Quando è ben amalgamato il tutto coprire con la pellicola e lasciar riposare un ora in frigorifero. Successivamente facciamo le nostre palline di circa 4 cm di diametro e rotoliamole nel cocco. Ora disponiamole in un pirottino da dolci per essere servite.

Salame di cioccolato

Anche in questo famoso dolce natalizio potremmo usare i nostri biscotti sbriciolati per arricchirlo ancora di più. Vediamo l’occorrente:

40 gr di briciole di biscotti;

45 gr di cioccolato fondente all’85%;

10 gr di cacao in polvere;

10 gr di nocciole e 10 gr di mandorle;

5 gr di miele;

90 gr di yogurt greco alla vaniglia.

A bagnomaria sciogliere il cioccolato insieme al miele, nel frattempo frulliamo grossolanamente la frutta secca insieme alle briciole di biscotto. In una boule unire il cioccolato sciolto, i biscotti con mandorle e nocciole, la polvere di cacao e tutto lo yogurt ed amalgamiamo bene il nostro composto. Stendiamo la nostra pasta sulla carta da forno e, dopo esserci infarinati un po’ le mani, facciamo la tipica forma cilindrica. Chiudiamolo a caramella con la carta da forno e mettiamolo in frigo per 2 ore.