Siamo ormai quasi a Natale. Le feste si avvicinano ogni giorno di più e molti di noi tra qualche giorno avranno a che fare con gli ospiti delle feste.

Chi dovrà mettersi ai fornelli avrà senz’altro già pensato al menù da proporre alla famiglia e agli amici. Molto spesso capita di comprare più pane di quanto in realtà ne consumiamo.

Può succedere soprattutto durante le festività ed è proprio per questo motivo che oggi vogliamo suggerire un modo appetitoso per riutilizzarlo. Infatti, non butteremo più il pane raffermo perché in soli 10 minuti diventa l’antipasto sfizioso e golosissimo che conquisterà tutti a Natale.

Buttare il cibo è un’azione che dovremmo cercare di evitare sempre. Fortunatamente, il pane è un alimento che possiamo riciclare molto facilmente, perché può diventare la base di piatti sfiziosissimi. Ad esempio, si sciolgono in bocca questi squisiti gnocchi di pane davvero facili da preparare.

In alternativa, abbiamo spiegato come riciclare il pane raffermo in pochissimi minuti ottenendo dei crostini saporiti e perfetti per le zuppe.

E infine, possiamo anche realizzare un dolce, perché questa torta si realizza riciclando il pane raffermo ed è una vera delizia.

Se vogliamo saperne di più e scoprire come stupire gli ospiti a Natale velocemente e con pochissimi ingredienti, continuiamo a leggere questa ricetta.

Ingredienti

1 filone di pane;

150 g di salsiccia;

150 g di mozzarella;

4 foglie di salvia;

1 rametto di rosmarino;

pepe q.b.

Non butteremo più il pane raffermo perché in soli 10 minuti diventa l’antipasto sfizioso e golosissimo che conquisterà tutti a Natale

Per iniziare, preriscaldiamo il forno a 200 gradi. Prepariamo il condimento tagliando la mozzarella a cubetti. Schiacciamola leggermente con i rebbi di una forchetta per farle perdere quanto più liquido possibile. Dunque, mettiamola in un colino e lasciamola scolare.

Nel frattempo, tagliamo il pane a fette e mettiamolo da parte. Laviamo le foglie di salvia e il rosmarino, dopodiché tritiamoli finemente. Incidiamo la salsiccia rimuovendo il budello e prelevandone la pasta. Trasferiamola in un contenitore, sgraniamola e condiamola con le erbe aromatiche ed una macinata di pepe.

Uniamo la mozzarella a dadini alla salsiccia e mescoliamo il tutto per bene. Foderiamo una teglia con la carta forno e mettiamoci sopra le fette di pane. Farciamole con il composto di salsiccia e mozzarella ed inforniamole quando il forno sarà ben caldo.

Facciamo cuocere i crostini per circa 10 minuti. La mozzarella e la salsiccia si fonderanno e il pane assumerà un colore più scuro. Sforniamo i crostini e serviamoli ancora ben caldi. Saranno fragranti e super golosi e siamo certi che conquisteranno gli ospiti in un attimo.