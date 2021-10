Buttare il cibo è un vero peccato. Il pane, in particolare, è uno degli alimenti principali della nostra tavola, che piace a tutti e non stanca mai.

Il problema è che spesso avanza e finiamo per recuperare i pezzi avanzati sul tavolo, riponendoli nuovamente nel sacchetto. E ogni volta che succede, la domanda è sempre la stessa “ora cosa me ne faccio?”.

Buttarlo, infatti, è l’ultima idea da prendere in considerazione. Saper riutilizzare gli oggetti, compresi i cibi avanzati, è un grande pregio, se non una vera e propria arte. Facendolo, eviteremo sprechi inutili e renderemo felice anche il nostro portafogli.

Tornando al pane, esistono davvero mille modi per riutilizzarlo. E non si tratta del solito ripiego per trasformarlo in pangrattato. Stavolta riutilizzeremo il pane in un modo realmente straordinario! Non spenderemo 1 solo euro in più, non butteremo il pane acquistato e il nostro stomaco ci ringrazierà, perché prepareremo un dolce davvero da leccarsi i baffi! Iniziamo subito.

Non butteremo più il pane avanzato a tavola perché sarà l’ingrediente speciale di questa super ricetta

Avere sempre fantasia in cucina non è così semplice. Ci vuole tempo, soldi e pazienza, caratteristiche che, spesso, non sono mai presenti nello stesso momento. Ecco perché abbiamo deciso di suggerire qualche ricetta gustosa e veloce da preparare per riutilizzare il pane avanzato.

Abbiamo già visto come preparare un gustoso piatto autunnale, ricco di vitamine e nutrienti, utilizzando il pane avanzato e la zucca. La zucca è uno degli ingredienti più apprezzati di questo periodo, per il suo sapore gustoso simile a quello della castagna e per le sue infinite proprietà benefiche.

Oggi, invece, aggiungeremo un altro piatto gustoso al nostro menù autunnale. Prepareremo uno strepitoso budino con topping al pistacchio salato, partendo proprio dal pane avanzato.

Una ricetta davvero economica e da soli 10 minuti

Prendiamo il pane avanzato e tagliamolo in piccoli cubetti. Per la ricetta considereremo 200 gr di pane ma, ovviamente, ognuno potrà utilizzarne la quantità che ha disponibile in casa.

Ora mettiamo il pane in ammollo nel latte. Ne utilizzeremo indicativamente mezzo litro, aspetteremo che il liquido venga assorbito e che il pane risulti finalmente molle.

Dopo aver strizzato il pane e messo da parte il latte in eccesso, prendiamo una ciotola. Qui inseriremo il pane strizzato, 3 uova, 150 gr di zucchero, 1 bustina di vanillina, 50 gr di burro e 30 gr di nocciole tritate.

Ultimi passaggi fondamentali

Ora mescoliamo bene il tutto, quindi prendiamo una teglia per muffin e imburriamola. Dividiamo il composto nei vani della teglia. Inforniamo in forno statico preriscaldato a 180° per 40-45 minuti, controllando di tanto in tanto la cottura.

Facciamo la prova stecchino: quando sarà completamente asciutto, i nostri fantastici budini saranno pronti! Da oggi non butteremo più il pane avanzato a tavola perché sarà l’ingrediente speciale di questa super ricetta.

Serviamoli così per renderli ancora più gustosi

Per rendere i nostri budini ancora più sfiziosi, potremo servirli in un piatto e guarnirli con granella di nocciole e topping al pistacchio salato. Una ricetta davvero da leccarsi i baffi!