Abbiamo l’armadio invaso da vecchie sciarpe e foulard e non sappiamo cosa farne? Non li mettiamo, sono logori o semplicemente non ci piacciono più? Non facciamo il grave errore di farli finire nel cestino dei rifiuti. Proseguiamo con la lettura e non butteremo più i vecchi foulard dopo aver scoperto queste fantastiche idee di riciclo.

Creiamo borse e porta vivande

La prima e semplicissima idea di riciclo è quella di trasformare il foulard in una borsa. Come? Acquistiamo dei manici tondi in legno e scegliamo il foulard più grande che abbiamo. Apriamolo e cuciamo su un lato una base di cartone ondulato lasciando un po’ di spazio ai lati. Annodiamo le estremità al manico di legno e la nostra borsa è pronta.

Con lo stesso procedimento possiamo creare dei cestini porta vivande per i pranzi in spiaggia. Ci basterà sostituire il cartone con una ciotola in cui appoggiare le pietanze, metterla nel foulard e chiudere con un nodo.

Non butteremo più i vecchi foulard dopo aver scoperto queste fantastiche idee di riciclo: gioielli, cinture e porta vasi

All’insegna del colore e dello stile l’idea di creare bracciali e collane con i foulard. Qui potremo dare spazio alla fantasia. Arrotoliamo il foulard e uniamo i due lembi con un nodo a un pendente, un ciondolo o a delle perle. Se amiamo la moda etnica possiamo utilizzare anche uno dei manici tondi in legno che avevamo acquistato per la borsa.

Ancora più semplice fare del foulard una cintura. Qui abbiamo due strade. Possiamo semplicemente arrotolare il capo, inserirlo nei passanti dei pantaloni e annodare in vita. Oppure possiamo acquistare una fibbia e legare i lembi del foulard ai lati.

Con i capi che non usiamo più possiamo realizzare anche dei coloratissimi porta vasi. Scegliamo il foulard delle giuste dimensioni e passiamolo intorno a un vaso col manico. Avvolgiamo la nostra pianta preferita e annodiamo proprio sul manico.

Se siamo in cerca di altre idee di riciclo creativo consigliamo anche la lettura di “è davvero incredibile che alcuni di noi buttino via le vecchie padelle dopo aver scoperto quante cose possiamo farci”.