Non si finisce mai di scoprire dei nuovi modi di dare vita agli oggetti. Se poi questi solitamente sono buttati via e si riesce a riciclare è ancora meglio. Sappiamo ormai quanto la plastica sia un problema per l’ambiente. Ma esistono modi per aiutare la natura e ottenere un gran vantaggio. Inoltre, riutilizzando questi oggetti di scarto andremo anche a risparmiare qualche soldo. In questo caso non butteremo più i vasetti di yogurt usati dopo aver scoperto questo incredibile segreto per riciclarli e rendere unica la nostra casa.

Un uso inaspettato

Ciò di cui vogliamo parlare è davvero poco conosciuto. Non utilizzeremo infatti questi oggetti come contenitori di vario tipo. Andremo invece a riutilizzarli per dare un tocco originale al design della nostra casa. Creeremo infatti delle particolari lanterne per l’interno e l’esterno delle nostre case. Inoltre, potremo fare in modo di rendere le luci colorate. Così da creare lo stile e l’atmosfera che desideriamo. Ecco perché non butteremo più i vasetti di yogurt usati dopo aver scoperto questo incredibile segreto per riciclarli e rendere unica la nostra casa. Vediamo nelle prossime righe come realizzarle.

Semplice e per tutti

Per creare queste lanterne ci servirà davvero poco. Scegliamo un numero di vasetti di yogurt che abbiamo conservato. Ricordiamo di aver prima lavato i vasetti. E poi ciò che ci serve sono le lucine come quelle dell’albero di Natale. Applichiamo un piccolo foro sulla base del vasetto. E per ognuno facciamo passare delle luci. Il vasetto così farà da paralume. Fissiamo con del nastro adesivo la luce esternamente. Possiamo colorare l’interno così che la luce rifletterà quel colore. È possiamo decorare l’esterno a piacimento. Ora possiamo mettere le luci dove vogliamo nella nostra casa. Basta attaccarle con del semplice nastro adesivo sulla superficie che abbiamo scelto. Il consiglio è quello di sfruttarle soprattutto in soggiorno e in balcone. Per creare un’atmosfera unica negli spazi che viviamo di più.