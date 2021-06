Spesso pensiamo che il destino di uno strofinaccio da cucina ormai bucherellato e consumato sia inevitabilmente di finire in discarica. Forse quello strofinaccio ha già avuto una vita precedente come asciugamano, o lenzuolo, e ormai ha raggiunto il termine della sua utilità. Ma in realtà non è così. Esiste un modo geniale per riutilizzare anche gli strofinacci da cucina più rovinati, e trasformarli in un oggetto utilissimo che sfrutteremo tutti i giorni.

Non butteremo più gli strofinacci da cucina bucati e consunti quando sapremo che sono perfetti per essere riutilizzati in questo modo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Trasformiamoli in tappetini da bagno

Come possiamo trasformare i nostri vecchi strofinacci in un oggetto utile e bello? Semplicissimo: possiamo trasformarli in un morbido e comodissimo tappetino da bagno. In questo modo, avremo un posto morbido e caldo dove appoggiare i piedi una volta usciti dalla doccia, e non dovremo spendere nemmeno un centesimo. Non butteremo più gli strofinacci da cucina bucati e consunti quando sapremo che sono perfetti per essere riutilizzati in questo modo. Ecco come fare.

Come creare dei tappetini da bagno fai da te

Per prima cosa, raccogliamo una buona quantità di vecchi strofinacci da cucina, poi tagliamoli a strisce larghe circa 5 centimetri. Non è necessario che siano perfettamente uniformi, perché verranno successivamente intrecciate. Ora possiamo procedere intrecciando le striscioline di tessuto in diversi modi. La tecnica più semplice è quella di disporle una perpendicolare all’altra, formando un quadrato, e aggiungendo via via le strisce. Quando saremo soddisfatti della dimensione, annodiamo le estremità. Se ci sentiamo più creativi, possiamo sovrapporre tre strisce diverse e torcerle su sé stesse, per poi disporle in una spirale compatta. Basterà dare qualche punto con ago e filo per creare un tappetino rotondo a spirale. Possiamo utilizzare la stessa tecnica anche con vestiti vecchi o stracci per la polvere, creando ad esempio dei perfetti sottopentola di riciclo. L’ambiente ci ringrazierà.

Approfondimento

Ecco anche un’altra fantastica idea per la nostra casa: come trasformare le vecchie latte dell’olio in bellissime fioriere.