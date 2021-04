È sempre una bella sorpresa quando scopriamo di poter riciclare oggetti che ormai non ci servono più. La ragione è molto semplice: ci permettono di risparmiare moltissimo. Invece di acquistare oggetti specifici per ogni situazione, possiamo riutilizzare in modo creativo ciò che abbiamo già, per effetti davvero grandiosi.

Quindi oggi scopriremo che qualcosa di davvero comunissimo, e che tutti abbiamo in casa, ha degli utilizzi davvero geniali. Non butteremo mai più via le buste di plastica una volta imparato come riciclarle in queste maniere intelligenti e creative.

Pronti per le ferie

Il primo consiglio è molto basilare per chiunque ami viaggiare. Una vecchia busta è davvero imprescindibile da mettere in valigia, perché ha tantissimi utilizzi. Innanzitutto, può servire per tenere al suo interno dei liquidi, come ad esempio i profumi. Se la chiudiamo ben stretta, essa sarà piuttosto impermeabile e quindi impedirà che alcune gocce che eventualmente si rovesciano possano rovinare gli abiti.

Inoltre, essa può essere usata per mettere qualche capo d’abbigliamento sporco. In particolare, delle scarpe starebbero perfettamente all’interno di una busta da supermercato.

Utilissime anche in casa

Possiamo usare lo stesso ragionamento della valigia anche per la casa. Immaginiamo che i nostri ospiti arrivino in una giornata di pioggia, e che siano tutti bagnati, con ombrelli fradici e scarpe sporche di fango. Come fare per evitare il disastro all’ingresso? Si potrebbe lasciare a disposizione, appena entrati, una selezione di vecchie buste.

In questo modo ciascun ospite potrà metterci dentro l’ombrello, e magari anche le scarpe. In questo caso, assicuriamoci di avere pantofole da dare a tutti.

Non butteremo mai più via le buste di plastica una volta imparato come riciclarle in queste maniere intelligenti e creative. Certo precisiamo una cosa: nulla dura per sempre. Può darsi che ad un certo punto le buste siano così rovinate da non poter essere riutilizzate. Anche in questo caso però non vanno buttate via definitivamente: vanno lasciate nella raccolta differenziata. E così, vivranno di una nuova vita.

