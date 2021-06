Con il passare del tempo è molto facile accumulare magliette sformate, bucate e rovinate. Non dovremmo però buttarle, poiché grazie al riciclo creativo possono sempre trovare nuova vita. Vediamo allora assieme perché non butteremo mai più le vecchie magliette inutilizzate grazie a queste semplici e originali tecniche di riciclo creativo.

Originali bracciali in tessuto colorato

Con le striscioline di tessuto ricavate dalle t-shirt è possibile creare dei fantastici e originali bracciali elastici colorati. Il procedimento sarà davvero molto semplice, una volta ricavate delle striscioline di tessuto della nostra vecchia maglietta dovremo, innanzitutto, legare un’estremità con un nodo; una volta fatto questo sarà allora più semplice fissare questa estremità ad un supporto ed iniziare a intrecciare partendo da lì. Raggiunta la lunghezza desiderata, dovremo semplicemente unire la nuova estremità al nodo precedentemente fatto per ottenere il nostro bellissimo bracciale unico e colorato.

Borse per la spesa a maglie larghe

Un’altra idea davvero originale per riciclare le vecchie magliette inutilizzate sarà quella di creare una pratica borsa per la spesa a maglie larghe. Grazie a questo espediente, potremo ottenere delle borse lavabili e riutilizzabili per fare la spesa senza dover più comprare quelle fastidiose e inquinanti buste in plastica.

Il procedimento più semplice prevede di ritagliare la forma desiderata nel tessuto della maglietta per rafforzare i bordi con una cucitura. A questo punto procederemo a ritagliare l’intera superficie secondo un disegno geometrico, facendo attenzione a lasciare anche una fessura più ampia per i manici. Ecco, quindi, che con poche mosse avremo la nostra shopper unica, personalizzata ed economica.

Una nuova e pratica cintura fai da te

Per finire, potremmo anche utilizzare le vecchie magliette ormai dimenticate sul fondo dell’armadio per creare una fantastica e pratica nuova cintura. Basterà ritagliare la maglietta in tante piccole strisce di tessuto elastico che andranno intrecciate tra di loro fino a formare il corpo della nostra cintura. Dovremo poi fermare l’estremità con un nodo oppure cucendo le striscioline assieme e, a questo punto, aggiungere una fibbia regolabile. Ecco allora che non butteremo mai più le vecchie magliette inutilizzate grazie a queste semplici e originali tecniche di riciclo creativo.

