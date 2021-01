Può capitare di trovare delle patate stantie che risultano inutilizzabili in cucina. Niente paura! Oggi proporremo un metodo che, in un colpo solo, eviterà lo spreco di gettarle nei rifiuti e farà risparmiare sugli acquisti. Ebbene, non butteremo mai più le patate vecchie quando scopriremo questo loro eccezionale utilizzo. Vediamo dunque come realizzare con i tuberi vecchi un fantastico detersivo per i piatti super sgrassante. Per prepararlo avremmo quindi bisogno di 3 patate, 2 cucchiai di aceto bianco, il succo di mezzo limone e 3 cucchiai di bicarbonato.

Il procedimento alla portata di tutti

Mettere a bollire le patate. Una volta cotte lasciarle stiepidire. Quindi sbucciarle.

Le bucce andranno inserite in un contenitore, se possibile in vetro. Quindi aggiungere l’aceto, il limone ed il bicarbonato. Girare bene. Infine riempire il contenitore con dell’acqua bollente. Lasciare riposare per un’ora. Trascorso il tempo indicato, riporre il tutto in frigo e lasciarlo tutta la notte.

Il giorno successivo il detersivo sarà pronto a l’uso. Si potrà dunque travasare, dopo averlo filtrato in una bottiglia o uno spruzzino. Questo detersivo si potrà utilizzare per il lavaggio quotidiano delle stoviglie, ma anche per eliminare le macchie di grasso più incrostate sui piani di acciaio. Questo perché le patate contengono sostanze pulenti in grado di sciogliere le macchie.

Inoltre la presenza di amido renderà i piatti ed i bicchieri incredibilmente brillanti. Guardando i risultati non si rimpiangerà il normale detersivo in commercio. In compenso si risparmierà sull’acquisto di prodotti per la pulizia. Da non sottovalutare è anche l’impatto ambientale e per la nostra salute. Dunque oltre ad evitare gli sprechi di cibo, consideriamo anche che spesso i prodotti chimici irritano la cute e le mucose.

Come si conserva

L’unico inconveniente di questo detersivo è il tempo di conservazione. Infatti non utilizzando prodotti chimici che ne impediscono il deteriorarsi, questo detersivo va consumato in tempi relativamente brevi, o comunque nell’arco di un mese. La conservazione migliore si ottiene in una bottiglia di plastica colorata, riposta lontano da fonti di luce e di calore.

Non resta che provare per credere!

Ecco dunque spiegato il perché non butteremo mai più le patate vecchie quando scopriremo questo loro eccezionale utilizzo.

