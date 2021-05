Nelle bottiglie di birra vuote anche le bottiglie in vetro di altre bevande, possono essere riutilizzate e riciclate per la realizzazione i tantissimi oggetti utilissimi. Grazie a un pizzico di creatività, infatti, potremo creare incredibili oggetti decorativi per abbellire e decorare la nostra casa.

Vediamo allora in questo articolo come mai non butteremo mai più le bottiglie di birra vuote perché possiamo riutilizzarle in tanti fantastici modi.

Un vaso centrotavola

Una semplicissima e fantastica idea per riciclare le bottiglie di birra vuote, riuscendo anche a decorare la propria tavola, è quella di trasformarle in vasi. Dovremo solo sciacquarle e pulirle per bene da ogni residuo di alcolico e, poi, eliminarne tutte le etichette dall’esterno. In questo modo avremo ottenuto dei fantastici centrotavola floreali senza aver speso quasi nulla.

Centrotavola che potremo anche decorare e personalizzare a nostro piacimento in tantissimi modi diversi.

Una lampada ad olio

Un’altra idea originale e interessante per riutilizzare le vecchie bottiglie di birra in vetro potrebbe essere quella di trasformarle in una lampada ad olio. Per andare a creare una lampada a olio, dovremo: prendere la nostra bottiglia in vetro e riempirla di olio d’oliva; recuperare un tappino e forarlo con un oggetto appuntito; immergere nell’olio una cordicella di cotone che far passare un’estremità attraverso il buco appena creato nel tappo; fatto questo non ci resterà che avvitare il tappo e accendere lo stoppino che fuoriesce.

In questo modo avremo preparato una pratica lampada ad olio, sempre pronta e a nostra disposizione in caso di emergenza o di una serata romantica.

Dei pratici portacandele

Per finire uno dei metodi più semplici per riutilizzare una bottiglia di vetro vuota è quello di trasformarla in un pratico portacandele. L’idea è davvero molto intuitiva. Dovremo solo posizionare la candela sul collo della nostra bottiglia, dopo che la avremo pulita per bene e aver rimosso le varie etichette.

Potremo inoltre rimuovere il fondo dalla bottiglia: facendo così in modo di poterla riutilizzare anche come paraluce per un lumino.

Erano proprio questi i motivi per cui non butteremo mai più le bottiglie di birra vuote perché possiamo riutilizzarle in tanti fantastici modi.

Approfondimento

Non butteremo mai più i flaconi del detersivo vuoti grazie a queste 3 geniali idee di riciclo creativo