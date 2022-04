Non butteremo mai più l’acqua dei legumi in scatola dopo aver scoperto questa incredibile proprietà da sfruttare in cucina

I legumi in scatola non devono mai mancare in dispensa: con una lattina di ceci o fagioli si può infatti salvare la cena, soprattutto se manca il tempo per cucinare. Ma che farsene dell’acqua in cui vengono conservati i legumi? La maggior parte delle persone la butta semplicemente nel lavandino. Eppure è proprio un errore madornale! Vediamo perché.

Un ingrediente a sorpresa nei dolci

Tra gli alimenti consigliati dagli esperti ci sono sicuramente i legumi: infatti aiuterebbero a tenere sotto controllo la glicemia e avrebbero altri benefici importanti per la salute. Li si può acquistare freschi, secchi oppure in scatola, immersi in un liquido chiamato aquafaba. Ma a cosa serve questa sostanza? Come ben sanno i vegani, l’aquafaba ha una proprietà molto interessante: è un sostituto perfetto delle uova. Si può dunque sfruttare questo liquido in diverse ricette dolci, dalle meringhe alle torte.

Per usare l’aquafaba al posto delle uova l’importante è rispettare queste proporzioni:

un cucchiaio di aquafaba corrisponde a un tuorlo;

due cucchiai di aquafaba sostituiscono un albume;

tre cucchiai di aquafaba corrispondono a un uovo intero.

Dopo aver fatto l’abitudine a queste sostituzioni non butteremo mai più l’acqua dei legumi. Il procedimento per usare l’aquafaba nei dolci è infatti semplicissimo. Per ottenere un effetto simile a quello di un uovo intero basta sbattere l’aquafaba per circa un minuto. Si può anche aggiungere lo zucchero se la ricetta lo prevede (per esempio nel caso dei brownie). In alternativa, per montare l’aquafaba a neve bisogna avere un pochino di pazienza: dopo circa dieci minuti nel mixer alla massima potenza, il liquido avrà una consistenza soffice. A questo punto, lo si potrà utilizzare per preparare le meringhe. Tuttavia, c’è anche chi non ama i dolci. Per fortuna ci sono delle alternative salate che permettono di riciclare l’aquafaba.

Non butteremo mai più l’acqua dei legumi in scatola dopo aver scoperto questa incredibile proprietà da sfruttare in cucina

L’aquafaba sostituisce le uova non solo nei dolci, ma anche nella preparazione di una salsa utilissima in cucina: la maionese. Per questa ricetta basta frullare assieme 100 ml di aquafaba, un cucchiaino di senape e un cucchiaino di aceto. Poi aggiungere man mano 200 ml di olio di semi, continuando a montare la salsa. Una volta pronta, la maionese senza uova è perfetta per preparare il classico cocktail di gamberi (anche in tre versioni alternative e gourmet) o altre ricette. Infine, l’acqua dei legumi in scatola è utile anche per chi vuole cimentarsi coi cocktail. Sostituisce infatti l’albume d’uovo nella preparazione dei sour.

