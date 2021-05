Tutti noi ogni volta che apriamo una bottiglia di vino da gustare, istintivamente usiamo i tappi di sughero o di plastica per richiudere la bottiglia (quando ci riusciamo). Oppure li buttiamo direttamente sostituendoli con dei tappi più comodi e convenienti.

In realtà stiamo facendo un grosso errore perché sia i tappi di sughero che quelli di plastica possono essere usati in tantissimi modi che pochi possono immaginare. Non butteremo mai più i tappi di plastica e di sughero dopo avere scoperto questo simpatico ed incredibile uso.

Fra i tanti metodi con cui è possibile riciclare i tappi di sughero e di plastica, uno è quello di creare dei fantastici portachiavi.

Quest’attività stimola la nostra creatività e può, con un piccolo sforzo di fantasia, farci realizzare degli oggetti davvero invidiabili.

L’importanza dell’attività del riciclo

L’attività di riciclo stimola sempre nel cercare risorse e cose che mai pensavamo di poter riutilizzare e questo potrà farci riflettere migliorando la nostra attenzione. Infatti, ciò che ci circonda può essere una grande fonte d’ispirazione per non sprecare oggetti che abbiamo in casa.

Dalle bottiglie di plastica, ai rotoli di carta igienica, ai lacci delle scarpe a prodotti alimentari e così via. In questo modo è possibile anche risparmiare evitando di acquistare qualcosa che poi magari si rivela una spesa inutile.

Tornando a come poter riciclare i tappi di plastica e di sughero, abbiamo accennato al fatto che un modo interessante e simpatico è quello di creare dal nulla dei fantastici portachiavi.

Cosa serve per creare dei portachiavi con i tappi di sughero o in plastica

Proprio la creazione di un portachiavi, fatto con dei tappi di plastica è il classico esempio di riciclo creativo. Spesso l’errore che si commette è quello di tagliare i tappi ma non serve assolutamente.

Infatti, saranno necessari solamente un ago, un filo ed un bottone di piccole dimensioni ed il gioco è fatto. Per quanto riguarda, invece, i tappi di sughero come appunto quelli del vino, si possono creare dei fantastici portachiavi da far invidia.

Servono semplicemente questi oggetti. Delle piccole viti con occhiello, anelli per chiavi, della colla a caldo per fissare le viti all’interno del tappo e un filo di ferro.

Infine, un tocco di manualità e il risultato sarà un bel portachiavi originale da regalare oppure da sfoggiare. Ecco che non butteremo mai più i tappi di plastica e di sughero dopo avere scoperto questo simpatico ed incredibile uso.