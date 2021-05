Se si vuole iniziare a riciclare con lo scopo di diminuire i rifiuti che ogni giorno creiamo in casa: non esiste modo migliore da cui partire se non dal riutilizzo degli oggetti in plastica.

Forse non ci rendiamo conto, ma ogni anno produciamo chili e chili di plastica destinati alla spazzatura e ad inquinare il nostro pianeta. Rifiuti che invece potremo benissimo salvare e trasformare in tantissimi oggetti utilissimi. Vediamo allora assieme perché non butteremo mai più i flaconi del detersivo vuoti grazie a queste 3 geniali idee di riciclo creativo.

Una fantastica collana colorata

Grazie alla plastica dei vecchi flaconi di detersivo potremmo anche creare dei bellissimi gioielli, come ad esempio delle fantastiche collane colorate. Il procedimento è molto semplice: dovremo recuperare dalla plastica di tanti flaconi dai colori vivaci e diversi dei semplici dischetti colorati di varie dimensioni. Ritagliando dalla plastica i nostri dischetti, non ci resterà che forarli al centro e sistemarli uno dopo l’altro per creare la nostra incredibile collana. Ecco allora che avremo ottenuto un gioiello unico ed economico dalla semplice plastica, precedentemente destinata alla spazzatura.

Un originale ed economico portascopino per il bagno

Da un flacone della candeggina, o in ogni caso da un qualsiasi altro contenitore dotato di manico dall’impugnatura lunga, possiamo ricavare un pratico porta scopino. Dovremo semplicemente creare un’ampia apertura nella parte opposta al manico, lasciando però intatti il manico e la parte superiore del tappo. A questo punto dovremo poi eliminare la punta con il tappo, lasciando però un anello reciso sul davanti per permettere allo scopino di uscire agevolmente.

Una paletta raccoglibriciole

Per finire, una tecnica davvero semplice e intelligente per riutilizzare i vecchi flaconi dei detersivi vuoti è quella di ricavarne una paletta o raccoglibriciole. Per ottenere velocemente il nostro pratico raccoglibriciole, dovremo solo andare a ritagliare la parte del manico e del lato del flacone.

Grazie a questo veloce e facile gesto, avremo allora ottenuto una piccola e pratica paletta, sempre pronta per essere utilizzata nel momento del bisogno.

Ecco allora che erano proprio questi i motivi per cui non butteremo mai più i flaconi del detersivo vuoti grazie a queste 3 geniali idee di riciclo creativo.

Approfondimento

