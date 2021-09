Negli ultimi anni si sente parlare sempre di più di una tecnica semplice e dalle origini antiche per poter conservare il cibo. Stiamo parlando dell’essiccazione degli alimenti: un metodo storicamente portato a termine utilizzando il sole per disidratare il cibo e, così, conservarlo più a lungo. Ma se l’essiccazione naturale al sole ci mette decisamente troppo tempo, oggi possiamo servirci di un semplicissimo essiccatore domestico.

Vediamo allora insieme il motivo per cui non butteremo mai più frutta e verdura marcia grazie a questo fantastico ed economico elettrodomestico.

Come funziona l’essiccatore

Questo fantastico elettrodomestico ci permette di essiccare alimenti come semi, frutta, verdura o funghi senza mai superare la temperatura di 40 °C. Oltre la quale il cibo inizierebbe a cuocere.

Generalmente l’essiccatore funziona come un piccolo tunnel del vento: attraverso un motorino elettrico scalda l’aria spingendola a passare fra i vari cestelli in modo da disidratare più o meno velocemente gli alimenti. Grazie a questo piccolo gioiellino dell’ingegno umano potremmo allora allungare notevolmente il tempo di conservazione di determinati alimenti. Con l’essiccatore, infatti, nessun cibo andrà sprecato: soprattutto per quelle persone che amano andare a funghi o possiedono un orto. In presenza di un raccolto abbondante e quindi impossibile da consumare nell’immediato, sarà possibile conservare tutto in maniera sana e naturale. Eviteremo, così, di caricare eccessivamente il frigo o il congelatore limitandone anche i consumi.

Per utilizzare questa fantastica macchina dovremo allora: tagliare il cibo a fettine, adagiarle nei cestelli facendo attenzione a distanziarle per bene e, infine, regolare l’apparecchio alla temperatura desiderata. A questo punto non ci resterà che aspettare la fine del processo, ricordandoci sempre di variare le tempistiche da prodotto a prodotto.

Grazie a questa tecnica spettacolare allora otterremo: cibi più sani e genuini, data l’assenza di alterazioni o sostanze chimiche; invariate proprietà nutritive, consistenza, odori e sapori; una minore proliferazione e sopravvivenza di microorganismi, i quali necessitano di acqua per sopravvivere; un allungamento dei tempi di conservazione, permettendo così di evitare inutili sprechi di cibo; ed infine, il risparmio e il rispetto dell’ambiente, grazie al loro basso impatto ecologico e ai consumi davvero ridotti. Insomma, l’essiccatore è un elettrodomestico utile e semplice da utilizzare, un vero e proprio investimento per la salute e per il nostro portafoglio.

