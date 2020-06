Non buttate le monete di rame. Ecco come potete riutilizzarle. L’estate è arrivata. E porta con sé le belle giornate, il mare e tanto sole. Ma non solo. Infatti, durante l’estate, ci si presentano anche situazioni piuttosto fastidiose. Una tra le più comuni? Le zanzare. Con loro, anche le mosche durante i mesi caldi non scherzano di certo. Spesso è davvero difficile allontanare questi fastidiosi insetti. E ogni giorno le proviamo tutte. Dagli zampironi, agli spray, ai prodotti chimici. Ma molte di queste soluzioni non fanno bene alla nostra salute. Ecco perché vi proponiamo questo semplice trucco. Un rimedio naturale a costo zero che forse potrà risolvere il problema.

Il rimedio naturale contro mosche e zanzare: le monete di rame ci aiuteranno. Per tenere lontane zanzare e mosche, questo rimedio potrà rivelarsi davvero utile. Prendete un sacchetto di plastica. Assicuratevi però che sia richiudibile! Riempitelo a metà con un po’ d’acqua e immergete all’interno una decina di monete di rame. Intendiamoci, sono quelle da 1, 2 o 5 centesimi. Quindi non butterete via soldi!

Chiudete accuratamente la bustina e appendetela di fronte a una finestra aperta.

Questi fastidiosi insetti rimarranno lontani grazie all’azione delle monete nell’acqua. I centesimi immersi nell’acqua, infatti, creano dei prismi di luce insopportabili per questi insetti. Saranno soprattutto le mosche a risentirne!

Monete di rame nei sottovasi: ecco un altro trucco

Provate a mettere una monetina da 1, 2 e 5 centesimi nei sottovasi del vostro terrazzo. Vedrete che si ridurrà piano piano e dopo qualche mese sarà piccolissima. Questo perché le monete di rame rilasciano ioni e ossido di rame impedendo la schiusa di uova di zanzare presenti nella terra.

Brevi avvertenze

Questi sono degli utili consigli a costo zero per allontanare zanzare e mosche. Ma attenzione. Assicuratevi prima di tutto di non essere allergici al rame. Potrebbe essere pericoloso per la vostra salute. Inoltre, cercate di riporre le monete di rame nei sottovasi solo d’estate. Non tenetele tutto l’anno. Non farebbero bene al vostro organismo!

Bene, quindi la prossima volta non buttate le monete di rame. Ecco come potete riutilizzarle. Un rimedio geniale, vero?