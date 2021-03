Se le donne amano borse e scarpe, gli uomini amano le cravatte. Alcune proposte commerciali sono veramente bellissime: in seta, con stampe particolari e dai colori più sgargianti. Ma come ogni cosa anche le cravatte si consumano e si rovinano. Così bisogna buttarle via? No, non buttare via le cravatte perché possono diventare un accessorio moda anche per lei.

La moda lancia il porta smartphone a tracolla

Sono sempre di più le proposte fashion che riguardano il mondo tech. Ad esempio Dior ha lanciato le custodie per le AirPods e sono invece ormai storiche le cover per gli iPhone firmate dai grandi brand. La moda ha lanciato un nuovo trend: ovvero il porta smartphone a tracolla. Un accessorio cool e comodo fantastico per l’estate. E così Gucci ha realizzato quello con il logo GG, Burberry lo realizza in canvas e Balenciaga in nylon. Insomma le proposte sono veramente infinite.

Non buttare via le cravatte perché possono diventare un accessorio moda anche per lei

Ma il porta smartphone si può tranquillamente creare anche a casa, basta avere una vecchia cravatta. La prima cosa da fare è scegliere la cravatta giusta, quella unica nel suo genere con stampe mozzafiato.

Una volta scelta la cravatta, questa andrà tagliata per i suoi 2/3, andando a lavorare solo sulla parte finale. Piegarla in due e provare ad inserire il telefono al suo interno. Una volta visto che il telefono entra, allora possiamo iniziare a cucire i lati esterni.

Ora dovremmo avere una specie di rettangolo chiuso su tre lati. Rimane aperta solo la parte superiore. Sulla parte finale della cravatta, quindi quella a V che sarà la chiusura del porta telefono, applicare un bottone. E fare lo stesso sull’altra parte della cravatta. In questo modo tre lati saranno cuciti e quello superiore si potrà aprire con un bottone. Ai lati, poi, cucire una tracolla ed ecco che il nostro porta telefono è pronto.

