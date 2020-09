Non sprecare è diventato il tuo motto? Allora, non buttare vecchi trucchi e cosmetici ma riutilizzali in questi modi geniali che ti illustreremo nel nostro articolo. Il riciclo creativo è ormai una colonna portante dell’economia domestica quotidiana. La cosiddetta Second Hand Economy e la lotta allo spreco stanno diventando un mantra generazionale.

Sempre più giovani famiglie si trovano con la necessità di far fronte a spese quotidiane ogni giorno più pressanti. Riciclare, risparmiare partendo da ciò che abbiamo in casa sarà un valido aiuto per contrastare questo periodo di crisi. Tante vittorie nascono dalla lotta allo spreco: per noi, per il portafoglio e per l’ambiente. In un recente articolo abbiamo visto come recuperare lattine usate potesse aiutarci ad arredare la casa a costo zero. Oggi vogliamo valorizzare i vecchi cosmetici scaduti. Trucchi e cosmetici hanno una data di scadenza, infatti, oltre la quale è meglio non utilizzarli, ma non buttiamoli. Piuttosto, invece, riutilizziamoli in modo utile e divertente.

Non buttare vecchi trucchi e cosmetici ma riutilizzali in questi modi geniali

L’acquisto di trucchi e prodotti per la bellezza può diventare oggetto di shopping compulsivo. Comprare ombretti dai colori particolari, un fard od un rossetto in più per poi trovarsi con l’armadietto del bagno strapieno di trucchi scaduti. Si tratta di una realtà per molte donne. Buttare però, è sempre un vero peccato. Infatti, con le polveri di cosmetici come ombretti, fard e ciprie possiamo ottenere degli smalti davvero originali.

Basterà mischiare le nostre polveri con uno smalto trasparente ed ecco creato un colore originale per valorizzare le nostre mani. Allo stesso modo però i vecchi smalti possono trasformarsi in vere e proprie vernici per colorare piccoli oggetti. Perché non provare a dipingere le chiavi di casa con il nostro smalto avanzato? Insomma, non buttare vecchi trucchi e cosmetici ma riutilizzali in questi modi geniali che soddisferanno la tua voglia di originalità.

Dal vecchio al nuovo senza spreco

Il vecchio rossetto che ci ha stancato oppure quello comprato per Capodanno ed utilizzato solo una volta, possono avere una seconda chance. Facciamoli sciogliere a bagnomaria in un pentolino, riponiamoli in un contenitore e attendiamo che il composto si solidifichi. A questo punto avremo creato un nuovo fard da applicare sul viso. Lo scovolino del mascara, invece, sarà un’ottima risorsa per pettinare le sopracciglia o pulire piccoli oggetti. Dovremo solo avere l’accortezza di lavarlo bene con acqua calda per togliere i depositi di trucco. Non buttare vecchi trucchi e cosmetici ma riutilizzali in questi modi geniali e utili anche per fare il bucato. Lo shampoo sarà, infatti, utilissimo per lavare i capi a mano mentre il balsamo potremo utilizzarlo come ammorbidente. Le salviette detergenti che si sono seccate, invece, diventeranno un valido aiuto per togliere la polvere dai mobili. Un bel risparmio anche per la cura della nostra casa!