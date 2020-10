Povera farina, col fatto che costa poco, siamo sempre pronti a sacrificarla, quando ci accorgiamo che è scaduta e magari ospita le farfalle. Allo stesso modo, quando ci viene la fobia delle pulizie e decidiamo di ribaltare la casa, a farne le spese è spesso il sacco di farina avanzato. Ma adesso che lo leggerai, non buttare mai più via la farina perché puoi riciclarla in mille usi, seguendo i suggerimenti dei nostri Esperti.

Eliminare i parassiti delle piante

Forse non lo sapete, ma parassiti i pidocchi delle piante odiano la farina. Non importa che abbiate un parco, un giardino, o anche semplicemente qualche pianta sul terrazzo, perché il risultato non cambierà! Provate infatti a spargere della farina, anche scaduta, attorno alle piante e creerete una barriera che impedirà ai parassiti di avvicinarsi al verde di casa. Questo metodo ecologico e salutare è valido anche come deterrente per le formiche.

Emergenza colla

Se in casa avete finito la colla, ma avete della farina, allora non preoccupatevi. La farina, infatti, nella storia, prima della scoperta della colla chimica, è sempre stata utilizzata per creare la colla naturale. Vi basterà prendere una bottiglia di acqua naturale di un litro e mezzo e 1 Kg di farina. Mettete una pentola sul fuoco, fate bollire l’acqua e inserite col setaccio la farina, mescolando continuamente. Dopo circa 10 minuti, otterrete un impasto molto simile al vinavil. Avrete così creato una colla naturale d’emergenza per piccole riparazioni di casa. Non buttare mai più via la farina perché puoi riciclarla in mille usi, utili come questo.

Lucidare le pentole

Se siete tra i tanti estimatori della pulizia a mano delle pentole in alluminio o in acciaio e non volete usare prodotti chimici, ecco la soluzione. Con farina, aceto bianco e sale avrete il miglior detergente naturale per pulire non solo le pentole, ma tutti gli oggetti in metallo di casa. Unite i tre elementi, formando una soluzione che spalmerete sugli oggetti, utilizzando un panno o una spugna di microfibra morbidi. Fate riposare e agire per un paio di minuti, al termine dei quali rimuoverete la soluzione sotto un getto di acqua tiepida. I vostri oggetti torneranno splendenti grazie anche alla farina che avreste voluto buttar via!

