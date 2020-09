In un articolo precedente Non buttare via gli scarti dell’anguria: scopri cosa ci puoi fare! abbiamo visto come si possa creare bioetanolo dai semi di anguria. In questo invece vedremo cosa è possibile fare con le foglie di ananas.

Non buttare le foglie dell’ananas: potrebbero far volare

I ricercatori della Universiti Putra Malaysian (UPM) stanno facendo un passo avanti nella riduzione della plastica e hanno creato un drone eco-friendly, utilizzando foglie di ananas per il corpo principale/telaio.

Uno dei vantaggi dell’utilizzo di materiali naturali è che hanno un rapporto di resistenza più elevato in base al peso, rispetto all’utilizzo di materiali sintetici come la plastica.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

I materiali naturali sono anche più economici e più facilmente reperibili, oltre che biodegradabili. Ciò significa che possono essere facilmente smaltiti quando non sono più in uso o quando si rovinano.

Non bruciare le foglie di Ananas

Solitamente le foglie vengono bruciate dopo la raccolta degli ananas; in realtà possono essere riutilizzate per contribuire alla produzione di questi droni, ad esempio.

Non è chiaro se il drone sarà più o meno resistente rispetto alla versione in plastica, ma è comunque un’idea interessante.

Ecosostenibilità e Climate Change

Sono due temi particolarmente caldi anche in ambito finanziario. In particolare ti segnalo 2 ETF legati ai cambiamenti climatici negoziati a Piazza Affari sono:

– BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe ISIN LU1377382368 che replica l’indice Low Carbon 100 Europe e acquista le 100 società più eco-compatibili fra le 1000 maggiori società in Europa.

– Amundi Index MSCI Global Climate Change ISIN LU1602144229 che replica l’indice MSCI World Climate Change e acquista titoli azionari tra 23 mercati sviluppati globali. L’indice ha come obiettivo sovrappesare aziende che beneficiano della transizione ad un’economia a basse emissioni di carbonio.

Il consiglio finale è non buttare le foglie dell’ananas: potrebbero far volare ma soprattutto poni attenzione ai temi dell’ Ecosostenibilità e Climate Change che potrebbero essere molto caldi nei prossimi anni.