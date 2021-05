I vecchi flaconi del bagnoschiuma, quelli di plastica, sono veramente un oggetto da non sottovalutare. Perché hanno mille modi per essere riutilizzati. Alcuni forse un po’ scontati, vista la forma, altri invece che ci faranno veramente dire: “Wow, perché non ci ho pensato prima!”.

Qui nella sezione fai da te ci sono moltissimi consigli su come riciclare gli oggetti. E avevamo già visto come i flaconi di plastica possono diventare dei fantastici vasi per la casa. Stessa cosa vale per le vecchie bottiglie di vetro del vino o dell’olio.

Non buttare i vecchi flaconi del bagnoschiuma perché potrebbero tornare utili con lo smartphone se usati così

Beh, oggi vogliamo aggiungere un ulteriore consiglio di riciclo creativo che si può fare con i vecchi flaconi. Questa volta però non renderemo l’oggetto un qualcosa per la casa, ma sarà qualcosa di utile per il nostro smartphone.

Lo smartphone in carica

Quante volte attacchiamo il telefono in carica e poi lo dobbiamo poggiare sul pavimento? Quante volte facendo ciò qualcuno sbadatamente ci è andato a finire sopra? O quante volte qualcuno è inciampato nel filo del caricabatterie? Troppe. Be’ oggi possiamo finalmente dire basta a tutto ciò solo grazie a dei vecchi flaconi del bagnoschiuma.

Come fare?

La prima cosa è prendere un vecchio flacone del bagnoschiuma. Ora da un lato faremo un taglio orizzontale, dall’altro invece dovremo creare una specie di collina. Quindi alla fine avremo un lato più alto rispetto all’altro. Su quello più alto poggiamo la parte piana del caricabatterie e disegniamo il contorno. Poi con un taglierino rimuoviamo la parte all’interno del cerchio.

Ora basta far passare il caricabatterie all’interno del foro e poi inserire lo smartphone dentro il flacone del bagnoschiuma. Ed ecco che abbiamo creato un geniale porta telefono. Dunque non buttare i vecchi flaconi del bagnoschiuma perché potrebbero tornare utili con lo smartphone se usati così.

