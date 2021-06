Da oggi in poi non si dovranno più buttare via i bicchieri di plastica o di carta. Questo aiuterà sicuramente l’ambiente ma anche le pianta che abbiamo in casa. Ma in che modo? Scopriamolo subito allora.

Non buttare i vecchi bicchieri di plastica o di carta perché se si usano in questo modo sono utili per le piante

Usiamo molto spesso i bicchieri di plastica o di carta quando abbiamo ospiti oppure quando non abbiamo voglia di lavare i bicchieri in vetro. Il bicchiere di plastica o di carta è sicuramente molto utile però è una soluzione che inquina anche abbastanza. Inoltre si ricorda che le stoviglie monouso non si devono disperdere nell’ambiente per nessuno motivo.

Allora vediamo qualche idea di riciclo creativo che si può fare con i bicchieri di plastica o di carta.

Vediamo subito di non buttare i vecchi bicchieri di plastica o di carta perché se si usano in questo modo sono utili per le piante. Infatti con le nostre stoviglie monouso possiamo creare dei bellissimi vasetti per la piante. Non dei vasi qualsiasi però perché questi saranno veramente unici.

Bicchiere e spago

Tutto quello che occorre è un bicchiere monouso e dello spago. Prendiamo ora delle forbici e tagliamo dall’alto verso il basso la parete del bicchiere che alla fine sembrerà un sole con i raggi. Ora, allora, prendiamo lo spago e lo facciamo passare attorno al bicchiere una volta all’interno e una volta all’esterno delle fascette che abbiamo tagliato.

Una volta completato il giro e aver ricoperto tutta la parete avremo finalmente completato il nostro vasetto. Questo possiamo metterlo in terrazzo, oppure anche nel giardino. Inoltre sono dei vasetti veramente carini dallo stile unico che richiamo un po’ quello che va tanto di moda ora per la parte giardino.

