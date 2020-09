Tutti noi abbiamo in casa delle bottiglie di plastica. E, puntualmente, dopo qualche giorno, le buttiamo nella spazzatura. Crediamo infatti non possano essere utili. E non vogliamo riutilizzarle per bere. E quindi la pattumiera è lì, pronta ad accoglierle. Eppure, questa non sembra proprio la soluzione più adatta. Noi di Proiezionidiborsa ti avevamo già detto che potevi farne un uso molto creativo. Puoi trovare tutti i consigli in questo articolo.

Ma oggi, vogliamo suggerirti un’altra idea. E questa volta, ci concentriamo sui tappi delle nostre bottiglie. Vediamo insieme perché. Tu, intanto, non buttare i tappi delle bottiglie di plastica. Un giorno potrebbero valere una piccola fortuna.

Raccolta dei tappi delle bottiglie di plastica, in cosa consiste

Molto spesso abbiamo sentito questo consiglio. “Non buttare il tappo di quella bottiglia! Conservalo!”. Ma perché dovremmo farlo? In fondo, cosa potrà mai valere un piccolo oggetto come questo? Beh, a quanto pare, molto! Infatti, diverse associazioni si occupano della raccolta dei tappi delle bottiglie di plastica. L’organizzazione educativa CICAP ce ne parla più nello specifico. Perciò, non buttare i tappi delle bottiglie di plastica. Un giorno potrebbero valere una piccola fortuna. Ecco per chi.

Tappi delle bottiglie e beneficienza

Secondo il CICAP, una tonnellata di tappi corrisponde a ben 150 euro. Una raccolta, dunque, da parte di un’associazione, potrebbe dar vita a una piccola fortuna. E per cosa verrebbe usata? Beh, ovviamente per scopi benefici. La costruzione di orfanotrofi, per esempio, è uno dei progetti in cima alla lista di diversi enti. Con questo contributo, anche tu potresti aiutare queste iniziative. E non ti costerebbe nulla! Basterà infatti conservare questi tappi invece che buttarli nella pattumiera!

Inoltre, questo ti aiuterà anche con la raccolta differenziata. I tappi e le bottiglie, infatti, non sono dello stesso materiale. E, quindi, non vengono riciclati nello stesso modo.

Perciò, cerca l’associazione che se ne occupa nella tua città. Fare del bene è sempre la scelta migliore.