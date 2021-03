Non buttare i maglioni vecchi perché diventano dei decori per la casa. E così un’altra cosa vecchia prende nuovamente vita. Cosa diventerà? Adesso lo vediamo subito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il riciclo creativo

È sempre belle poter dare una seconda vita agli oggetti. Come si ricicla carta, plastica e vetro, si possono riciclare anche gli indumenti. Ad esempio dei vecchi jeans possono diventare delle fantastiche borse di stoffa per andare a fare la spesa. Anche i barattoli del bagnoschiuma possono trasformarsi in qualcosa di utile per la casa (cliccare qui per scoprire come). Quello che è importante è guardare l’oggetto da un punto di vista diverso e spogliarlo del suo usuale ruolo.

La seconda vita del maglione

Quando finisce il periodo invernale e si passa a quello primaverile-estivo sarebbe saggio fare un po’ di pulizia nell’armadio. Quindi tutte le cose invernali che non si usano più, che non ci stanno più e che sono vecchie possiamo chiuderle in una bella scatola e darle via. Prima di dare via tutto però i maglioni più carini o a cui magari siamo affezionati possiamo tenerli e trasformarli. In cosa? Ora ci arriviamo.

Non buttare i maglioni vecchi perché diventano dei decori per la casa

Il maglione può diventare un bellissimo decoro per la casa. Tutto sta nel guardarlo in un modo diverso. Con il maglione vecchio infatti possiamo creare dei copri cuscini in lana. Che poi possiamo usare sul letto come decoro, oppure sul divano.

Come fare?

La prima cosa da fare ovviamente è scegliere il maglione più carino e che cromaticamente sta meglio con lo spazio dove vogliamo metterlo. Prendere un cuscino, possibilmente di quelli quadrati piccoli-medi, e posizionarlo sul maglione. In questo modo capiamo bene le misure. Teniamo presente che sarà utilizzata solo la parte dal petto in giù.

Costruire il copri cuscino è molto semplice. Basta rimuovere le maniche e creare quindi un quadrato di lana. Avvolgerlo attorno al cuscino e cucire solo tre lati. Sul quarto lato si dovranno cucire tre bottoni su un bordo di tessuto, sull’altro invece sarà necessario praticare dei fori.

In questo modo tre lati saranno chiusi e uno invece sarà aperto con dei bottoni nel caso in cui si volesse cambiare il copri cuscino. Quindi non buttare i maglioni vecchi perché diventano dei decori per la casa.