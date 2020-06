Non buttare i fondi di caffè! Ecco come puoi riutilizzarli. Quello del caffè è un rito quotidiano che accomuna la grande maggioranza degli italiani.

Solo l’idea della moka gorgogliante che sprigiona l’inconfondibile aroma, fa sentire a casa, fa stare bene. È la principale motivazione per abbandonare il letto la mattina. È fisicamente e mentalmente una ricarica per affrontare le attività del giorno.

Dopo aver preparato e gustato la nostra tazzina di caffè, potremmo domandarci cosa fare del fondo. Innanzitutto se vogliamo buttarlo ricordiamoci che va smaltito nei rifiuti organici.

Ma il consiglio è di non buttare i fondi di caffe! Ecco come puoi riutilizzarli.

Questi consigli valgono anche per i residui del caffè in capsule.

Nell’orto, in giardino e sul balcone

I fondi di caffè contengono elementi come azoto, fosforo e potassio, che possono essere nutrienti per le nostre piante.

Il metodo più sicuro ed efficace è il compostaggio. Si aggiungono i fondi di caffè alla compostiera per creare un compost ancora più ricco per orto e giardino.

Per usarli direttamente come concime per alcune piante bisogna seguire alcune regole.

I fondi vanno fatti asciugare bene per evitare la formazione di muffe che potrebbero far ammalare le piante.

L’utilizzo diretto come concime è adatto per piante che necessitano di acidità nel terreno. Alcuni esempi sono le azalee, le mimose, le camelie e le ortensie.

I fondi di caffè ben asciutti possono essere mescolati al terriccio o cosparsi sulla terra dei vasi.

Si rivelano particolarmente indicati per la concimazione dei funghi.

I fondi di caffè agiscono anche da repellente naturale per le lumache. Sono quindi utili per chi ha un orto domestico, basta cospargerli attorno alle piante. Naturalmente questo rimedio è di breve durata, ma innocuo per l’ambiente e molto economico.

Puoi riutilizzare i fondi di caffè per combattere la cellulite

Puoi creare un prodotto efficace contro la cellulite con i fondi di caffè, zucchero e olio vegetale.

Va bene l’olio d’oliva, di cocco, o di riso, di vinaccioli, non ci sono limiti.

Si ottiene una via di mezzo tra un fango e uno scrub, ideale per le cosce e i glutei. Basta massaggiarlo con movimenti circolari dal basso verso l’alto, per almeno una decina di minuti.

Poi si risciacqua. La pelle sarà subito levigata e morbida, con l’uso costante noterete un miglioramento dell’effetto buccia d’arancia, grazie alla caffeina ed all’azione del massaggio.

Anti-odore per la casa e la persona

Il caffè può essere utilizzato per assorbire gli odori dal frigorifero. Si fanno asciugare i fondi e si ripongono in una ciotolina da tenere su un ripiano del frigo. Dura un paio di giorni, poi va sostituita.

E per eliminare i fastidiosi odori di aglio e cipolla, o di pesce, che restano sulle dita dopo aver cucinato? Basta sfregare accuratamente le mani con i fondi di caffè e poi risciacquare.