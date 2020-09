Non buttare i contenitori del caffè. Usali in questo modo. Dopo aver finito i barattoli di latta non dovete gettarli via. Con pochi e semplici passaggi, potrete creare tantissimi oggetti per la casa e per il giardino. Può diventare un vaso per le piante, oppure un luogo dovete mettere le mollette o un portapenne. Insomma con la creatività si può fare veramente di tutto. Basta semplicemente avere un po’ di tempo e voglia. Moltissime aziende hanno realizzato dei contenitori facili da modificare e personalizzare. In questo modo potrete trasformare quei contenitori di latta in degli oggetti di arredo, senza spendere un solo soldo. E farete anche bene all’ambiente, perché il riciclo creativo è la cosa più bella che ci possa essere.

I barattoli solitamente sono rivestiti di una loro plastica, con il logo dell’azienda. Questa si può facilmente togliere. E una volta tolta vedrete che rimarrà solo lo scheletro. Quindi un barattolo di latta. Se vi piacciono le cose un po’ underground potete lasciarlo così e usarlo come vaso per dei fiori in giardino. Oppure potete rivestirlo con una foto che vi piace e mettere la vostra piantina su una mensola in casa. Il vaso fatto di latta è molto resistente ed è molto più leggero rispetto ad un vaso normale.

Oltre a delle semplici piantine sparse per la casa, potete creare anche il vostro piccolo orto aromatico. Ogni barattolo una piantina diversa: rosmarino, basilico, prezzemolo, timo, insomma quello che più vi piace. Create delle etichette su cui scrivere il nome della pianta scelta, così non vi sbagliate e poi il vostro orto è pronto.

Con i barattoli potete creare veramente tantissime cose. Li potete anche usare per metterci le posate bagnate quando devono asciugare. Insomma ogni oggetto ha veramente una seconda vita. Cerchiamo sempre di trovare qual è, così risparmieremo denaro e produrremo meno rifiuti.