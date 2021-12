Mancano ormai pochi giorni al Natale e molti di noi stanno già pensando alle pietanze da portare a tavola nelle feste. Festeggiare in famiglia rappresenta un momento di grande serenità e la tavola, come sempre, ci riunisce.

Se stiamo cercando un’idea per un piatto gustoso e per nulla banale, questa è la ricetta che fa per noi. Oggi vogliamo preparare un delizioso antipasto con pochissimi ingredienti.

Non broccoli o spinaci, ma le patate cucinate così conquisteranno tutti a Natale perché sono degne dei migliori ristoranti.

Con quest’ortaggio possiamo preparare contorni fantastici e, a questo proposito, abbiamo svelato le 4 regole d’oro per avere delle patate fritte perfette.

Tuttavia, le patate sono la base ideale per realizzare piatti davvero indimenticabili. Se siamo in cerca di idee, bastano solo 5 ingredienti per queste squisite e golosissime patate al forno ripiene che stanno davvero spopolando ovunque.

In alternativa, possiamo provare non le solite patate ma finalmente un piatto veloce e super goloso che sta davvero conquistando tutti.

Se vogliamo saperne di più, non ci resta che continuare a leggere questa ricetta perfetta per le tavole natalizie.

Ingredienti

600 g di patate;

250 g di salmone affumicato;

1 spicchio d’aglio;

2 uova;

10 fili d’erba cipollina;

1 ciuffo di prezzemolo;

1 rametto di rosmarino;

5 foglie di salvia;

10 g di burro;

25 g di pangrattato;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per preparare questi tortini iniziamo lavando e tritando finemente tutte le erbe aromatiche e l’aglio. Laviamo le patate e facciamole lessare per circa 20 minuti in abbondante acqua leggermente salata. Le patate saranno pronte quando riusciremo a bucarle con una forchetta. Scoliamole, passiamole sotto l’acqua fredda e peliamole.

Schiacciamo le patate con uno schiacciapatate e mettiamole in un recipiente. Aggiungiamo le uova, le erbette precedentemente tritate, il sale e il pepe. Amalgamiamo il tutto prima utilizzando una forchetta, dopo procediamo lavorando il composto con le mani. Quando sarà morbido ed omogeneo sarà pronto. Intanto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi.

Imburriamo i pirottini e spolverizziamoli con il pangrattato. Riempiamo i pirottini con 2 cucchiai generosi di composto di patate. Con l’aiuto del cucchiaio compattiamo il composto e creiamo uno spazio al centro per ospitare il ripieno. Mettiamo 2 fettine di salmone affumicato al centro e ricopriamo il tortino con un altro cucchiaio di composto. Livelliamo la superficie con il cucchiaio e spolverizziamola con del pangrattato.

Poggiamo i pirottini su una placca da forno foderata ed inforniamoli. Facciamoli cuocere per circa 35 minuti e sforniamoli. Una volta tiepidi potremo capovolgerli e sformarli.

Consigli

Potremo conservare questi tortini in frigorifero al massimo per 2 giorni ben coperti da pellicola trasparente. Inoltre, possiamo accompagnare questi deliziosi tortini con una semplice insalata caprese. Basterà unire pomodori, mozzarella, qualche foglia di basilico e condirli a piacere.