A volte le preparazioni apparentemente più semplici sono quelle che ci mettono più in difficoltà. E quando si tratta di cucinare le uova sorge sempre qualche intoppo. Non sempre è facile azzeccare la cottura giusta per un uovo alla coque, ad esempio. O la tecnica per preparare l’uovo in camicia, una missione impossibile se non si conosce qualche trucco da chef.

Quando poi si vuole preparare l’uovo in modo leggero la soluzione più pratica è probabilmente farlo sodo. Però bisogna ammettere che tra tutte le ricette possibili questa è sicuramente la meno appetibile. Una bella frittata ha tutto un altro gusto. E allora come prepararla in modo dietetico evitando litri di olio per non farla attaccare in padella?

Una delle soluzioni più diffuse è metterla in forno utilizzando una teglia rivestita con la carta da forno. In questo modo si evita di usare grassi come l’olio o il burro per non farla attaccare. Ma onestamente quando si tratta di una preparazione così veloce ci sembra uno spreco accenderlo.

Non bollito o in camicia, ecco come cucinare l’uovo per una frittata leggera, saporita e più dietetica

Oggi vedremo proprio come preparare una frittata che non avrà nulla da invidiare alla preparazione classica. Si cuoce in padella, basta un filo d’olio e grazie alle verdure sarà molto più gustosa.

Ingredienti per la frittata-soufflé

2 uova;

200 gr di spinaci (o bietola, cicoria);

olio Evo;

sale e pepe q.b.;

Procedimento

Per preparare questa frittata leggera servono davvero pochissimi ingredienti. Prima di tutto puliamo bene la nostra verdura e laviamola sotto acqua corrente. Possiamo usare gli spinaci ma anche altra verdura a foglia;

In una pentola sbollentiamo la verdura o cuociamola al vapore per preservarne le proprietà. Quando sarà cotta, eliminiamo l’eventuale acqua in eccesso e lasciamo raffreddare;

Dividiamo i tuorli dagli albumi e montiamo a neve ferma gli albumi con un pizzico di sale;

Nel mixer o frullatore trasferiamo i tuorli e gli spinaci sbollentati e ben strizzati. Saliamo e pepiamo seguendo i nostri gusti e frulliamoli;

Ora in una ciotola amalgamiamo il mix di verdura e tuorli con gli albumi montati a neve. Usiamo una spatola in silicone e mescoliamo dal basso verso l’alto per inglobare l’aria;

Ungiamo una padella antiaderente con un filo d’olio e spargiamolo su tutta la superficie. Quando sarà caldo versiamo il composto e cuociamo a fiamma bassa per circa 10 minuti da entrambi i lati.

Quindi, non bollito o in camicia, ecco come cucinare finalmente una frittata senza esagerare con l’olio. Questo metodo ci garantirà una frittata soffice e prelibata che neanche noteremo l’assenza di grassi. Così anche chi è a dieta può gustare un piatto leggero senza rinunciare al gusto.

Se preferiamo possiamo anche aggiungere un formaggio e frullarlo con gli spinaci. Attenzione solo a quelli freschi perché devono essere ben drenati. Una volta pronta la nostra frittata, cosa fare con i gusci? Non buttiamoli subito via perché possiamo riutilizzarli in almeno 5 modi diversi.

