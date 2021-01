Gli sprechi rappresentano sempre un peccato. E questo vale davvero in tutti i campi che riguardano la vita quotidiana. Per esempio, non è bello buttare via un maglione ancora buono solo perché della vecchia stagione. Oppure, è davvero controproducente gettare via un piatto di pasta solo perché non si ha più fame. E lo stesso vale con altri ingredienti che usiamo in cucina. Per esempio, non bisognerebbe mai buttare le bucce di carote, perché si possono riutilizzare in diversi modi.

Bucce, ecco a cosa possono servire

Le bucce di carote, dunque, possono essere davvero utili in una situazione specifica. E questa riguarda la cucina. Infatti, invece di gettarle via, possono essere sfruttate per il loro gusto. Molti tendono a tagliare questo ortaggio e a mettere da parte la scorza, senza essere consapevoli che invece quella parte è molto saporita e ricca di nutrienti. E dunque, non bisognerebbe mai buttare le bucce di carote, perché si possono riutilizzare così.

La scorza delle carote può essere sfruttata per insaporire qualsiasi tipo di brodo

Le bucce di carote sono perfette per insaporire qualunque genere di brodo vegetale. Infatti, basterà lavarle con accuratezza (se si vuole anche in acqua e aceto per eliminare qualsiasi tipo di batterio) e tritarle. Successivamente, andranno aggiunte a un eventuale brodo che si sta cucinando, versandole nell’acqua quando questa avrà raggiunto la fase di ebollizione. Inoltre, è anche possibile conservarle, per sfruttarle nuovamente per altri brodi. Sarà sufficiente, infatti, inserirle in dei sacchetti a chiusura ermetica e conservarle in freezer finché non torneranno nuovamente utili!

Altro piccolo segreto, infine, è quello di usarle per regalare una croccantezza senza precedenti agli hamburger. Le si può mettere in padella con la carne e renderanno il piatto molto più saporito!

