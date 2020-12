Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci sono degli oggetti in casa che tutti gettano via senza pensarci due volte. Infatti, spesso non si pensa abbastanza al riciclo. E dunque si apre la pattumiera e si butta tutto ciò che si ritiene inutile. In realtà, così facendo, si perdono sia occasioni di risparmio che possibilità di aiutare l’ambiente. Tra gli oggetti meno riciclati ci sono sicuramente i cucchiai di plastica. Molti infatti li gettano via dopo un solo uso, senza pensare a come riusarli. E invece non bisognerebbe mai buttare i cucchiai di plastica e il motivo è sorprendente.

Un albero di Natale per la casa fatto con i cucchiai di plastica sarà un’idea che tutti apprezzeranno

Sembra incredibile, ma i cucchiai di plastica possono davvero addobbare le case di tutti in vista delle festività natalizie. Infatti, basta dare libero sfogo alla propria fantasia per dar vita a creazioni di tutto rispetto. Per esempio, una tendenza che sta diventando virale, è quella di creare un piccolo albero di Natale con i vecchi cucchiai di plastica. Ovviamente dopo averli puliti con accortezza! Un’idea geniale che potrà rendere la casa originale e al tempo stesso bellissima da vedere! Basterà seguire questi semplici passaggi.

Come realizzare questo originale albero di Natale

Come primo step, bisognerà tagliare la parte arrotondata di tutti i cucchiai. Delle forbicine andranno benissimo per lo scopo. Successivamente, ci si dovrà munire di una bomboletta spray. Il colore sarà a discrezione dell’artista del momento. Sicuramente, però, una bomboletta argento o una bomboletta oro saranno l’ideale per il Natale. Ora, bisognerà colorare le parti concave dei cucchiai e lasciarli asciugare per qualche ora su dei fogli di giornali. Prendendo poi un tronco di un piccolo albero di Natale, bisognerà incollare i cucchiai alla base. La punta che è stata tagliata in precedenza dovrà essere rivolta verso l’alto. Bisognerà incollare un primo strato, con tutti i cucchiai vicini, e successivamente un secondo, in cima al precedente, e così via, fino a terminare il tronco. Ed ecco che l’albero di Natale più originale del mondo sarà pronto!

Perciò, non bisognerebbe mai buttare i cucchiai di plastica e il motivo è sorprendente. Infatti, chi si sarebbe mai aspettato di poterli riutilizzare in questo modo!