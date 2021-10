Per chi si emoziona con i colori dell’autunno o impazzisce di gioia al pensiero del profumo delle foglie umide, questo articolo sarà una guida preziosa. Noi che amiamo la sensazione del vento che accarezza i capelli o il sapore di un pasto a base di castagna e di funghi. Noi che siamo letteralmente estasiati all’idea di poter sfruttare questi week end per fuggire alla monotonia cittadina e ai colori sempre uguali.

Sono infatti questi i giorni migliori in cui praticare lo Shinrin-yoku, l’arte giapponese del fare un “bagno nei boschi”. Un’attività diventata un vero e proprio mantra in molte zone del Mondo, con una crescente serie di benefici alla nostra serenità dimostrata dagli studi. Non bisogna perdere un attimo, perché nel giro di poco tempo il freddo ed il vento faranno calare il sipario su uno spettacolo di colori irripetibili. Per questo abbiamo scelto una idea-avventura per un week end alternativo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Non bisogna perdere un minuto per organizzare una fuga autunnale per questo week end in una cornice da fiaba

Se siamo alla ricerca di una destinazione fiabesca, una delle tante disseminate in Italia ma che merita assolutamente una visita, non si può non pensare al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. Questa immensa area naturale protetta che si divide tra Toscana ed Emilia Romagna, rappresenta da secoli un’oasi di pace e serenità. Non è un caso che San Romualdo e San Francesco nel loro peregrinare avessero scelto Camaldoli e La Verna per fondare i propri insediamenti monastici.

Si pensi che da queste foreste proveniva il legno della Cupola del Brunelleschi, così come gli alberi maestri delle flotte del Granducato. La quasi totale assenza di insediamenti umani che riguarda queste zone protette, favorisce la presenza di animali con i quali non siamo più abituati a condividere il mondo, come i cervi e i lupi.

Il programma degli eventi per un week end di armonia a contatto con la natura in una cornice da fiaba

Non bisogna perdersi in chiacchiere o a ammattirsi per organizzare, perché se vogliamo il programma è già pronto e a disposizione. Ci saranno eventi in tutti e tre i versanti della Foresta. Si inizia sabato 23 ottobre con attività come la passeggiata gratuita “ascolta la Foresta”. Questa sarà guidata da un conduttore di immersione di foresta iscritto al registro della rete Terapie Forestali in Foreste italiane. Inizierà alle ore 10 in località Campigna.

In occasione del Festival del Fall Foliage 2021 sono anche previste per la domenica passeggiate organizzate presso Badia Prataglia finalizzate a fotografare la natura e a scoprire l’incontaminata foresta della Lama. Per i palati più curiosi ci sarà l’imbarazzo della scelta tra la Festa della Castagna di Badia Prataglia, la Ballottata a Castagno d’Andrea e la Sagra della Castagna a Bagno di Romagna. Queste sono solamente alcune delle molte iniziative pensate per ogni esigenza per questo week-end.

Non bisogna perdere un minuto per organizzare una fuga autunnale per questo week end in una cornice da fiaba. I sensi ne usciranno fortificati, e la nostra mente riposata.