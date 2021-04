Dal giorno 8 aprile sul sito dell’INPS sono ripartiti i termini per chiedere il bonus baby sitter. Chi non aveva i requisiti nella precedente edizione non deve scoraggiarsi perché i requisiti sono in parte cambiati. Non bisogna perdere questa nuova possibilità di utilizzo del bonus baby sitter solo perché si crede di non averne diritto o perché non sono chiare le nuove modalità di richieste.

Il link online per chiedere il bonus

La domanda può essere presentata in due modi diversi. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno seguito per voi il percorso online sul sito dell’INPS. Bisogna partire da “Prestazioni e servizi”, spostarsi su “Tutti i servizi” ed infine “Bonus servizi di baby sitting”.

Se il contribuente ha paura di sbagliare, i CAF ed i patronati sono a sua disposizione. Si suggerisce di verificare che la prestazione sia gratuita prima di prendere l’appuntamento.

Si può fare domanda anche con la app dell’INPS. In questo caso occorre essere forniti di CIE (carta di identità elettronica), oppure SPID di livello 2 o PIN rilasciato dalla INPS stessa.

Il nuovo utilizzo da non perdere

Quindi, non bisogna perdere questa nuova possibilità di utilizzo del bonus baby sitter. Anche perché da quest’anno il bonus baby sitter può essere usato per pagare i centri estivi dei propri figli.

Ai centri estivi sono equiparati servizi socio educativi organizzati su base territoriale o altre tipologie di centri che abbiano comunque funzione educativa o di intrattenimento. Se la famiglia richiedente decide di utilizzare il bonus per questo genere di servizio non potrà però chiedere il bonus asilo nido perché ritenuto incompatibile.

L’allungamento della lista dei servizi che possono essere coperti con questa misura verrà accolta con favore dalle famiglie. Infatti, i servizi cui ci si può appoggiare per bambini di quell’età sono molto variabili da regione a regione. È quindi corretto che la famiglia sia lasciata libera di scegliere di quale servizio servirsi e che il bonus sia in questo senso flessibile.