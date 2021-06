Chi possiede spazi esterni che circondano l’abitazione sa perfettamente che questi richiedono molte attenzioni. Rastrellare le foglie, eliminare le infestanti o allontanare i parassiti sono solo alcune delle operazioni necessarie per la cura del giardino. Però è pur vero che esistono semplici cose che rendono la sistemazione del giardino molto più pratica e sbrigativa. Semplicemente non bisogna ignorare questi suggerimenti geniali per giardini perfetti senza troppa fatica e conoscerli tutti farà realmente la differenza nella cura del verde.

Un’attenta scelta delle piante da coltivare

Un modo intelligente per ridurre la fatica nella cura del giardino esiste già a monte. La scelta delle piante da collocare all’esterno dell’abitazione gioca un ruolo chiave. Esistono piante che hanno meno bisogno di attenzioni e che riescono a crescere praticamente in maniera autonoma. Stiamo parlando di piante come il ficus, la quercia, il gelso, il limone, la lavanda e il gelsomino o le graminacee o il callistemone. E poi piante aromatiche come rosmarino o alloro. Molto però dipenderà anche dalla manualità di chi coltiva e dalla regione climatica.

Scegliere piante del territorio

Un altro furbo trucco che consente al proprietario di casa di avere un giardino invidiabile ma senza troppo impegno è scegliere piante locali. Inutile piantare un bouganville in una zona montana perché questa pianta predilige climi caldi e possibilmente zone marittime. Scegliere piante non autoctone significa dover dare maggiori cure per garantirgli crescita e sopravvivenza. Le piante del territorio sono perfettamente abituate a un determinato clima e riducono le attenzioni necessarie.

Disporre degli strumenti necessari

Per impiegare meno fatica in giardino bisogna disporre degli utensili giusti. Uno dei problemi più ricorrenti consiste nel dover eliminare le erbacce dal giardino. Ad esempio uno strumento amico nell’eliminazione delle erbe infestanti è l’estirpatore. Si tratta di un bastone dotato di uno spuntone finale che trafigge il terreno e che estirpa le erbacce una volta sollevato dal suolo.

Un arredo di qualità e ben pensato

Anche l’arredo è un elemento importante del giardino dopo le piante. Scegliere arredi di qualità è fondamentale per una minore manutenzione. È poco cauto scegliere materiali come il vimini per un salottino da giardino da posizionare in una zona non coperta. Meglio prediligere materiali plastici che richiedono minori attenzioni.

Per quanto riguarda invece anche la coltivazione dell’orto è fondamentale sperimentare e individuare le giuste tecniche di coltura. La Redazione ha approfondito una rivoluzionaria tecnica che garantisce risultati sorprendenti in questa precedente guida di coltivazione.