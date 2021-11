A tutti piacerebbe avere un dolce fatto in casa pronto da essere gustato in qualsiasi momento della giornata. La mattina per colazione, dopo un pranzo o per una merenda golosa, un dolcetto è sempre una cosa davvero gradita. Soprattutto nel periodo appena cominciato, dove il freddo accompagna le nostre giornate. Oggettivamente una coccola golosa aiuterebbe a tirarci su di morale o a darci la carica per affrontare la routine.

Tutto sembra davvero bello ma le domande che vengono spontanee sono due: abbiamo le capacità e, soprattutto, il tempo per preparare queste golosità? Non bisogna essere dei pasticceri per preparare questi golosi dolci pronti in 5 minuti con pochi ingredienti e dal gusto esplosivo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Mattinate fredde con colazioni super

Non lo neghiamo, le mattine invernali sembrano obbligarci a rimanere sotto il piumone fino all’ultimo secondo per non abbandonare il piacevole tepore. Tutto questo però si traduce, nella maggior parte delle volte, in colazioni frettolose e insufficienti o addirittura saltate. Nulla di più sbagliato per uno dei pasti più importanti della giornata. Ma abbiamo delle idee che potranno farci alzare con lo spirito giusto e l’acquolina in bocca.

Non bisogna essere dei pasticceri per preparare questi golosi dolci pronti in 5 minuti con pochi ingredienti e dal gusto esplosivo

Dolce in tazza

Ingredienti: 30 gr di farina, 2 cucchiaini di cacao in polvere, 2 cucchiai di zucchero, 1 puntina di lievito, 3 cucchiai di latte e mezzo di olio di semi.

Prendiamo una qualsiasi tazza a nostro piacimento e uniamo tutti gli ingredienti solidi. Ora è il momento di aggiungere i liquidi e amalgamare il tutto fino a rendere il composto omogeneo. In microonde alla massima potenza per un minuto, controllando con uno stecchino la cottura. Se quest’ultima non è sufficiente aggiungere 15 secondi di microonde.

Cheesecake nel bicchiere

Amalgamiamo in un recipiente 3 cucchiai di ricotta di mucca, 1 di yogurt bianco non dolce e 1 di zucchero a velo. Prendiamo un bicchiere capiente e mettiamo il nostro impasto cremoso sopra uno strato ben schiacciati di biscotti sbriciolati. Ottimo da mangiare subito, ma si può conservare anche in frigorifero per gustarselo durante la giornata.

Tiramisù immediato

Non sarà la ricetta tradizionale del tiramisù, ma è una preparazione talmente rapida e gustosa che resteremo affascinati.

Ingredienti per ogni coppetta: 3 savoiardi, mezzo barattolo di yogurt bianco zuccherato, una tazzina di caffè.

Alternare in una coppetta i biscotti, lo yogurt e il caffè fino ad arrivare in cima al contenitore e completare con della polvere di cacao. Neanche 5 minuti per un dolce tipicamente italiano che adorano tutti.