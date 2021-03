Molti e molto spesso utilizzano i sacchetti per gli alimenti. Questi ci permettono di congelare prodotti sfusi o anche semplicemente di conservarli in frigo. Per poter mantenere gli alimenti però vanno ben chiusi. Sappiamo infatti che associati alle bustine, nelle confezioni troviamo anche dei cordini metallici. Questi servono proprio a sigillarne il contenuto. Solitamente consumato il prodotto che contenevano buttiamo tutto. Tuttavia non bisogna buttare i cordini dei sacchetti degli alimenti, possono risolverci questo problema.

Il problema

La tecnologia ormai da tempo ha invaso le nostre case. Oltre a tutti i miglioramenti e i comfort che ci ha portato in tutte le abitazioni si è generato un problema. Tra tutti gli apparecchi che abbiamo senza contare i caricatori per pc e smartphone, le nostre case sono invase da fili.

Spesso poi con l’uso delle prese multiple ci troviamo un ammasso di cavi intrecciati ai quali non intendiamo avvicinarci. Per esempio dietro la tv dove magari abbiamo connessioni per la televisione, lettore dvd, piattaforme per il game, l’Wi-Fi del soggiorno e via dicendo. Questo rappresenta un problema sotto vari aspetti. Se dobbiamo smontare qualcosa dobbiamo districarci tra questa foresta di cavi e sciogliere la trama fitta che si è formata.

Anche per quanto riguarda le pulizie rappresenta un ostacolo. Non volendo magari perdere tempo a sciogliere i nodi andiamo a fare una pulizia più superficiale. Il risultato è un accumulo di polvere e sporco.

La soluzione

Per riuscire a risolvere questo problema ci vengono in soccorso proprio quei cordini che solitamente buttiamo. Invece possono essere davvero utili per semplificarci di molto la vita. Infatti li possiamo usare per ordinare i nostri cavi. Basta infatti unirli, non da annodati, e legarli con questi cordini. Se se ne applicano molti lungo tutto il percorso dei fili questi saranno impossibilitati a poter annodarsi tra loro. Grazie a questo avremo ristabilito l’ordine e potremo svolgere tutte le operazioni, anche di pulizia senza intoppi. Ecco perché non bisogna buttare i cordini dei sacchetti degli alimenti, possono risolverci questo problema.