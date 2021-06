Certo, Roma è la capitale indiscussa dell’archeologia antica italiana. Se però abitiamo lontano dalla capitale possiamo trovare altre città italiane ricche di opere risalenti all’Antica Roma. Solitamente, però, ci vengono in mente città del centro o sud Italia.

Sorprendentemente però anche il nord Italia non è da meno. Ecco perché non bisogna andare a Roma per visitare rovine romane da restare a bocca aperta, anche il nord Italia ospita un sito archeologico eccezionale.

Una città unica

Parliamo di una città che è tra i siti archeologici più importanti del nord Italia, Aquileia. Se oggi questo comune conta solo poco più di 3.000 abitanti, in passato è stata una città di fondamentale importanza. I romani la fondarono nel 181 a.C. come colonia, ma negli anni Aquileia acquistò sempre più importanza. Fu infatti capitale della X regione augustea. Con l’avvento del cristianesimo divenne anche metropolia della Chiesa.

Oggigiorno Aquileia sorge in Friuli-Venezia Giulia, in provincia di Udine, come la spettacolare città di Palmanova, a cui è stato dedicato un altro articolo. La città è una testimonianza preziosissima dell'ultimo periodo dell'Impero Romano, un'epoca spesso molti trascurano. Ecco cosa c'è da vedere ad Aquileia.

Le bellezze di una città romana

L’edificio principale di Aquileia, è il più famoso, è senza dubbio la Basilica. L’edificio risale agli anni dell’Editto di Costantino, cioè intorno al 313 d.C. Negli anni però l’edificio fu diverse volte restaurato e rimaneggiato, anche dopo la caduta dell’Impero romano. La facciata, ad esempio, risale al XI secolo d.C. All’interno dell’edificio possiamo ammirare il più antico mosaico cristiano. Ma non solo, quest’opera vanta anche il record di mosaico più grande dell’Occidente.

Ad Aquileia è però possibile anche passeggiare per il vecchio foro romano e lungo i resti del vecchio porto fluviale. Non solo, chi vuole saperne di più può inoltre visitare i due musei della città. Il Museo archeologico nazionale è uno dei maggiori musei dedicati all’Antica Roma. Il Museo paleocristiano di Monastero si concentra invece sul primo cristianesimo fino al periodo del patriarcato di Aquileia.