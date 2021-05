C’è un tumore, quello del colon retto, che oltre a essere letale, secondo gli esperti è figlio dell’alimentazione moderna. Ma, soprattutto dei suoi abusi. Non beviamo troppo queste bibite che secondo una recente scoperta scientifica aumentano il rischio di tumore soprattutto nelle donne. E, sono maggiormente coinvolte addirittura quelle più giovani. Vediamo in questo articolo dei nostri Esperti il resoconto di uno studio di due prestigiose università americane.

Non solo obesità e diabete ma anche tumori

L’abbiamo più volte espresso nei nostri articoli il paradosso che due simboli assoluti dell’alimentazione americana siano anche tra i più micidiali per la salute. Parliamo delle famosissime bibite gasate zuccherate e degli hamburger. E, se non parlassimo di salute e malattie, la cosa ridicola è che sono proprio gli studiosi americani a puntare costantemente il dito sui loro cibi simbolo. Non beviamo troppo queste bibite che secondo una recente scoperta scientifica aumentano il rischio di tumore soprattutto nelle donne. Coinvolte due università americane, quella di Washington e quella di San Louis, che per anni hanno sottoposto 100.000 donne alla sperimentazione. E, purtroppo l’esito è che bere l’equivalente di due lattine al giorno di queste bibite zuccherate gasate ci espone anche al rischio di tumore all’intestino e al colon. Oltre a condurci a obesità e diabete.

Una ricerca durata 25 anni

Data ovviamente la complessità e la delicatezza della materia, gli studiosi americani si sono riservati un range temporale davvero importante, prima di emettere sentenza. Circa 25 anni. Stando però ai risultati della ricerca, addirittura il 35% delle donne che hanno dichiarato di aver bevuto tutti i giorni bevande zuccherate sin dall’adolescenza, ha sviluppato queste malattie. E, cosa ancor peggiore è che, dati alla mano, molte donne sono state colpite dal cancro sotto i 50 anni.

Carne rossa e bibite zuccherate

La ricerca ha voluto anche sottolineare come bibite gasate e abuso di carne rossa, soprattutto quella da fast food, aumentino notevolmente il rischio di tumori. E, fatalità, i due paesi al mondo che fanno di questi alimenti dei veri e propri simboli, America e Gran Bretagna, negli ultimi anni hanno visto esplodere i casi di questi tipi di tumore.

