Sono in molti a pensare che aumentando la distanza da percorrere si potranno ottenere risultati strabilianti. E chi si dedica alla camminata sa anche quanto tempo in più occorre per macinare altri chilometri. Per cui molto spesso l’uscita quotidiana finisce col rubare buona parte delle ore libere. In tal caso meglio controllare lo stato delle scarpe perché vanno buttate dopo un certo numero di chilometri.

E i nostri consulenti hanno già suggerito quali sono le scarpe da comprare con pochi soldi per camminare ogni giorno e combattere dolori alla schiena. D’altro canto dopo i pranzi e le cene delle festività natalizie ci sarà parecchio da pedalare per liberarsi degli eccessi alimentari. Per chi avesse questa curiosità ecco quanti chilometri di camminata o corsa servono per sbarazzarsi di una fetta di panettone o pandoro.

Dal calcolo delle calorie presenti in alcuni cibi si può infatti intuire facilmente quanta strada bisogna percorrere. Ma la perdita di peso non avviene in modo automatico in chi aumenta di volta in volta il chilometraggio dell’allenamento. E ciò perché per ottenere un efficace e rapido calo ponderale entrano in gioco diversi fattori.

Difatti non bastano mica i chilometri perché camminando e correndo con questa pendenza si perdono rapidamente più grassi. E soprattutto si stimolano anche altri muscoli oltre a polpacci e quadricipiti. Chi invece punta sulla frequenza degli allenamenti e sulla durata spesso tarda a raggiungere gli obiettivi prefissati. Gli esperti indicano dopo quanto tempo si vedono i risultati della camminata veloce e quanto si dimagrisce camminando 30 minuti o un’ora al giorno. Ma preme ribadire che è proprio variando la metodica di allenamento che si può conseguire il dimagrimento in tempi più brevi.

Chi è tanto allenato da correre per alcuni tratti in salita riesce ad aumentare la spesa energetica in misura significativa. Si tenga conto che già con una pendenza del 5% si consumano il 20% in più delle calorie. Se poi l’inclinazione del terreno raggiunge il 15% allora il consumo di energia sale addirittura del 40%. Durante la corsa in salita infatti lavorano per lo più le fibre muscolari di tipo 2 anche dette a contrazione rapida.

Chi non pratica la corsa ma si dedica alla camminata potrebbe allenarsi sul tapis-roulant per cambiare facilmente l’inclinazione. Piuttosto che andare alla ricerca di strade in salita è più comodo impostare la pendenza del rullo in modo da rendere più faticoso l’allenamento. In tal modo ci si assicura un maggiore dispendio di calorie in meno tempo soprattutto se oltre alla pendenza si sceglie di procedere a velocità sostenuta.