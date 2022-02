1 persona su 4, oggi, soffre di alitosi che, in alcune situazioni, può provocare disagio psicologico. Facciamo fatica a parlare faccia a faccia con le persone e ci imbarazziamo anche nelle situazioni private. Ma quello che non tutti sanno è che si tratta di un problema completamente risolvibile, nella maggioranza dei casi. Dipende, infatti, da cattive e sbagliate abitudini quotidiane. Basta solo individuarne la causa e dare il via ad alcune pratiche per prevenirlo, alleviarlo ed eliminarlo.

Ecco le cause dell’alito cattivo

Le cause per l’alitosi possono essere diverse, ma dipende per lo più da questi fattori. Il primo è una scorretta igiene orale. La salute dei nostri denti è importantissima, poiché, se trascurati, possono portare a diversi dolori e complicazioni non solo all’interno della bocca. Usare un comunissimo spazzolino può non bastare. Tutti i dentisti consigliano anche il filo interdentale ad ogni lavaggio, per migliorare la pulizia della nostra bocca. E anche un collutorio a base di menta rinfrescante aiuterebbe ad eliminare germi e batteri, che proliferano a causa di quello che ingeriamo tutti i giorni.

Attenzione al fumo. Le sostanze come la nicotina vengono, infatti, assorbite dalla mucosa della bocca e si depositano sulla lingua causando cattivo odore e problemi di “bocca secca”. La salivazione è responsabile della pulizia dei batteri, se questa è secca allora i germi proliferano. Per questo è importantissimo bere almeno 2L di acqua al giorno e limitare l’uso di tabacco e alcool che incidono, appunto, sulla secchezza.

Non bastano filo interdentale e collutorio, contro l’alito cattivo è questo il metodo infallibile che farà sparire per sempre il disagio psicologico da alitosi

Un gesto importantissimo, che può diminuire se non addirittura eliminare il problema dell’alito cattivo, viene spesso sottovalutato dai più. I batteri e i germi si depositano non solo nelle cavità, ma anche e soprattutto sulla lingua. La principale responsabile dell’alito cattivo, infatti, è proprio la non corretta pulizia di tutta la bocca e non solo dei denti o delle gengive. Per questo motivo un’altra cosa che consigliano i dentisti è quella di utilizzare lo spazzolino anche sulla lingua. In questo modo, potremmo eliminare lo strato di saliva e residui che spesso si forma. Bisogna intervenire ancor prima di accorgerci che ha cambiato colore e che è presente una solta di patina. Passare lo spazzolino ad ogni lavaggio è il metodo preventivo più sicuro contro alito cattivo e alitosi.

Per pulire la parte posteriore della lingua, oltre ad usare un raschietto apposito, potrebbe essere utile anche fare colazione con cibi ruvidi: muesli, fiocchi d’avena, miele e frutta secca potrebbero aiutare a eliminare parte del deposito di batteri e germi. Ovviamente, dopo aver mangiato, deve sempre seguire un lavaggio igienizzante. Non bastano filo interdentale e collutorio, contro l’alito pesante è consigliabile fare una pulizia dei denti ogni 6 mesi.

