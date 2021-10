Se condividiamo la nostra vita con un amico peloso, sappiamo che la sua igiene è molto importante. Non vogliamo che il nostro cane emetta odori sgradevoli. Per questo è necessario che il cane venga spazzolato con regolarità, e lavato con prodotti appositi per la pulizia del cane. Ma bagno e spazzolatura purtroppo non bastano. A volte il nostro amico continua ad emettere un cattivo odore anche dopo che è stato spazzolato e lavato.

Il motivo è quasi sempre da ricercare nella bocca del cane. I cani, infatti, generalmente puzzano perché si leccano, e se il loro alito è pestilenziale, anche il pelo diventerà maleodorante. Per risolvere il problema di un cane puzzolente, quindi, un passaggio fondamentale è l’igiene della sua bocca.

Non bastano bagno e spazzolatura, molti dimenticano questo passaggio cruciale se non vogliamo che il cane puzzi

Non dobbiamo dimenticarci di pulire anche la bocca del cane se non vogliamo che il nostro amico emetta un odore sgradevole, e trasferisca il suo alito puzzolente su tutto il corpo leccandosi il pelo. Infatti, non bastano bagno e spazzolatura, molti dimenticano questo passaggio cruciale se non vogliamo che i cane puzzi: la pulizia dei denti.

Come fare quindi per pulire i denti del nostro cane? La soluzione migliore è quella di lavargli i denti utilizzando spazzolino e dentifricio appositi. Si raccomanda di acquistare dentifricio appositamente per cani e non utilizzare quello umano, che potrebbe far male al nostro cucciolo. Insegnare al cane a farsi lavare i denti potrebbe non essere facile, ma online si trovano molti video tutorial su come rendere l’esperienza piacevole per il cane e per noi umani. Ma esistono delle alternative?

Cosa fare se il nostro amico a quattro zampe non ne vuole sapere di farsi lavare i denti

Se il nostro cane ha dei denti molto sporchi, con un grande accumulo di tartaro, possiamo fargli pulire i denti professionalmente dal nostro veterinario. Se invece i suoi denti sono abbastanza puliti, possiamo mantenere una corretta igiene orale del cane anche senza spazzolino.

Il cane deve avere sempre abbondante acqua a disposizione. In commercio ci sono dei prodotti appositi per la pulizia dei denti che i cani possono masticare. Diamogli anche della frutta se il nostro cane la gradisce, in particolare la mela che aiuta a mantenere i suoi denti puliti.

Si raccomanda di rivolgersi sempre a un toelettature per la pulizia del nostro cane. Molti pensano che sia inutile, ma ecco perché bisognerebbe sempre portare il cane dal toelettatore e non lavarlo a casa.