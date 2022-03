La tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Grazie ai continui progressi è ora possibile collegarsi alla rete in un lampo con tutti i dispositivi della casa. Il WI FI è uno strumento di cui praticamente nessuno può più fare a meno, soprattutto da quando ha preso piede lo smart working.

Nonostante la diffusione della fibra che ha migliorato la velocità, però, ancora adesso molti di noi hanno problemi a collegarsi. Soprattutto perché la connessione debole non ci permette di navigare comodamente come vorremmo.

La scarsa potenza del segnale potrebbe avere diversi motivi, alcuni molto banali. Non basta la posizione del router, l’impianto potrebbe soffrire per altre cause sottovalutate. Vediamo di quali si tratta e come risolvere in poche mosse.

Più è in alto, meglio è

Magari non ci abbiamo mai pensato, ma la connessione scarsa è forse colpa dell’errato posizionamento del router in casa. Non è un problema di installazione o di qualità della rete; semplicemente, dovremmo spostarlo altrove.

Infatti, sembrerebbe che più in basso si trovi il nostro modem più si fatichi a restare connessi. Questo perché le onde radio incontrerebbero ostacoli maggiori per arrivare a destinazione, tra cui pareti e strumenti vari.

Apparecchi come il microonde o dispositivi connessi al bluetooth potrebbero rallentare la connessione di parecchio. L’ideale sarebbe mettere il router in una posizione centrale della casa, cosicché non vi siano interferenze e resti vicino ai dispositivi da collegare.

Non basta la posizione del router, il WI FI potrebbe essere lento per questi 3 motivi ma vediamo subito come potenziare il segnale

Se il segnale continua a fare capricci, allora dovremmo pensare ad altre soluzioni. Una delle ragioni per cui il WI FI non funziona a dovere è da imputare ad altri dispositivi collegati. Non si parla solamente di quelli presenti in casa, ma anche quelli esterni.

Se non abbiamo nessuna password di protezione o qualcuno ha scoperto quella di default, potrebbe essersi connesso al nostro WI FI. In questo caso potremmo cambiare la password e inserirne una più sicura e personale. Basterà aprire la pagina di accesso del modem dal browser, effettuare il login ed entrare nell’apposita sezione.

Altro problema riscontrabile potrebbe essere la scarsa potenza delle antenne esterne. Parliamo proprio di quelle poste sul router. In questo caso, potremmo sostituirle con altre più potenti acquistabili in commercio. Per molti dispositivi basterà svitare quelle standard e attaccare quelle nuove, dopo aver scollegato la spina dalla presa di corrente.

Per finire, ricordiamoci che vi sono molti programmi che per funzionare richiedono moltissima banda. Tra questi le piattaforme streaming e certi videogame. Se ne abbiamo attivo qualcuno potremmo pensare di chiuderlo almeno momentaneamente, per accelerare la velocità di rete.