Dall’ammollo al metodo di cottura, su come cucinare le lenticchie possiamo dire una cosa. E cioè che non avresti mai pensato che le lenticchie potrebbero essere cucinate anche così. Ovverosia non solo al vapore, o magari utilizzando una pentola a pressione, ma anche in padella e utilizzando il forno a microonde.

Come cucinare le lenticchie nel microonde

Per la cottura delle lenticchie nel forno a microonde occorre munirsi di una pirofila adatta. In entrambi i casi alle lenticchie nella pirofila occorre comunque aggiungere acqua a filo con i legumi.

Dopodiché esiste una netta differenza tra la cottura al microonde delle lenticchie in scatola e quella delle lenticchie secche.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Con le lenticchie in scatola bastano 15-20 minuti di cottura. Mentre per le lenticchie secche, dopo una notte passata in ammollo, i tempi di cottura si alzano a 30-40 minuti.

Dopo l’ammollo, inoltre, le lenticchie secche, prima di essere messe nella pirofila, vanno lavate con acqua corrente.

Le lenticchie cucinate con il forno a microonde possono essere la base per condire un bel risotto. Magari con l’aggiunta di brodo vegetale ed un misto di verdure.

In tal modo portiamo portare a tavola un piatto unico, gustoso, sano oltre che nutriente.

Come cucinarle in padella

In questo caso si tratta di preparare il classico piatto del cenone di San Silvestro. E cioè le lenticchie in umido.

Per le lenticchie secche, dopo l’ammollo, e dopo averle sciacquate con acqua corrente, la cottura in padella con acqua, allo scopo di lessarle, potrebbe durare anche fino ad un ora. Rigorosamente a fuoco lento in base al tipo di lenticchie.

Per le lenticchie in barattolo, invece, i tempi di cottura si riducono drasticamente.

Bastano, infatti, solo dieci minuti in padella arricchite da uno spicchio d’aglio, da una carota tagliata finemente, da una cipolla e da sedano per quanto basta.

Dopodiché servire il piatto caldo aggiungendo i crostini di pane raffermo.

E tutto ciò per portare a tavola anche, in questo caso, un piatto unico, gustoso e delizioso.

In conclusione, se hai letto e seguito attentamente avrai, dunque, capito il perché non avresti mai pensato che le lenticchie potrebbero essere cucinate anche così…