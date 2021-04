Abbiamo sempre le mani sudate e soffriamo di quella che si chiama l’iperidrosi palmare ? Ci ricopriamo di sudore quando siamo sotto pressione, siamo in imbarazzo o in alcuni periodi dell’anno? Non ci spaventiamo perché è un problema che possiamo risolvere facilmente. Non avremo mai più le mani sudate grazie a questi cinque trucchi e a questi rimedi completamente naturali.

Perché le mani sudano e quali sono le cause?

Sono molte le cause che possono farci sudare le mani. Alcune ricerche scientifiche parlano di fattori ereditari e di bassa presenza di zucchero nel sangue che crea l’accumulo di epinefrina. Un ormone che provoca stress e altro sudore.

Altre sottolineano l’importanza dell’alimentazione. Se mangiamo spesso piccante e beviamo molti caffè avremo una dilatazione dei vasi sanguigni causata dal sistema parasimpatico.

Ed è proprio questo apparato che stimola la produzione di sudore e ci fa sudare copiosamente le mani.

Non dobbiamo sottovalutare anche il nostro stato emotivo. Quando siamo stressati o ansiosi la sudorazione aumenta perché il corpo produce ormoni come il cortisolo e reagisce alzando la nostra temperatura.

Ora che abbiamo capito le cause possiamo provare a risolvere questo fastidioso problema.

Non avremo mai più le mani sudate grazie a questi cinque trucchi e a questi rimedi completamente naturali: utilizziamo questi accorgimenti

Iniziamo a lavorare sulla pulizia e sulla “testa”. Il primo trucco è quello di lavare spesso le mani. Attenzione però. Non usiamo sempre il sapone e stiamo attenti ad asciugarle bene. Altrimenti rischiamo di diminuire le difese della pelle.

Il secondo consiglio è quello di controllare ciò che mangiamo. Togliamo dalla dieta i cibi speziati e piccanti e le bevande gassate. I vasi sanguigni saranno meno dilatati e la sudorazione eccessiva sparirà.

Deodorante e borotalco possono fare al caso nostro. Se ne applichiamo un leggero strato sulle mani possiamo regolare la traspirazione e asciugare il sudore in eccesso.

L’ultimo trucco è quello di respirare in maniera corretta. L’iperidrosi è molto spesso causata dallo stress e dall’ansia. Se riusciamo a tenerle sotto il controllo, potremo risolvere il problema senza ricorrere a prodotti.

